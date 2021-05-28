暖心童手寫「22字紙條」！外送員收到鼻酸：我想當鋼鐵人
中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增297例本土個案，校正回歸258例本土個案，隨著台灣疫情嚴峻，全國第三級疫情警戒延長至6/14，不少民眾也選擇減少外出，對於外送的需求也逐漸增加。對此，就有一名外送員透露，送餐時意外收到一位小孩手寫的暖心紙條，照片曝光後，就引來許多網友感動留言。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 16:41:59
一名外送員於臉書粉專《外送師ㄟ543》上投稿，表示送餐時收到一名小孩手寫的紙條，只見上頭寫道「謝謝叔叔送飯給我，媽媽說你們跟蜘蛛人一樣是英雄」，甚至畫上了可愛的花朵和蝴蝶當作插圖。
外送員收到這張紙條，就感動直呼「外送真的很辛苦，也常常被人看不起，我從沒想過真的會有人感謝外送員，看來這個媽媽很棒，會教小孩去感謝一個一輩子可能只見一次面的人」。他坦言，本來自己因前陣子被資遣，才想跑外送賺點外快，「現在疫情根本找不到工作，我原本也跑的很痛苦，但看到這張紙條又重新找回成就感！能被小孩子說是英雄真的有種說不出來的感覺」，最後也幽默直言「然後比起ㄓ ㄓㄨ人，我更想當鋼鐵人啦」。
貼文一曝光，就引來不少網友感動留言，「感謝您！因為有您不方便出門的人有東西吃，致最高敬意」、「覺得工作是不分貴賤的！」、「真心覺得此時此刻，外送員的辛勞與勇敢，令人佩服」、「加油」、「加油～一定有很多人感謝你們」。（編輯：陳雅雲）
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