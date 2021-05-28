COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

暖心童手寫「22字紙條」！外送員收到鼻酸：我想當鋼鐵人

▲近期台灣疫情升溫，為避免出門群聚，民眾對於外送的需求也增加。對此，就有外送員透露收到一名孩童親自手寫的22字紙條，照片曝光後，就引發許多人感動留言。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲近期台灣疫情升溫，為避免出門群聚，民眾對於外送的需求也增加。對此，就有外送員透露收到一名孩童親自手寫的22字紙條，照片曝光後，就引發許多人感動留言。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 16:41:59

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增297例本土個案，校正回歸258例本土個案，隨著台灣疫情嚴峻，全國第三級疫情警戒延長至6/14，不少民眾也選擇減少外出，對於外送的需求也逐漸增加。對此，就有一名外送員透露，送餐時意外收到一位小孩手寫的暖心紙條，照片曝光後，就引來許多網友感動留言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名外送員於臉書粉專《外送師ㄟ543》上投稿，表示送餐時收到一名小孩手寫的紙條，只見上頭寫道「謝謝叔叔送飯給我，媽媽說你們跟蜘蛛人一樣是英雄」，甚至畫上了可愛的花朵和蝴蝶當作插圖。

▲外送員收到一名孩童親自手寫繪圖的紙條。（圖／翻攝外送師ㄟ543臉書粉專）
▲外送員收到一名孩童親自手寫繪圖的紙條。（圖／翻攝外送師ㄟ543臉書粉專）
外送員收到這張紙條，就感動直呼「外送真的很辛苦，也常常被人看不起，我從沒想過真的會有人感謝外送員，看來這個媽媽很棒，會教小孩去感謝一個一輩子可能只見一次面的人」。他坦言，本來自己因前陣子被資遣，才想跑外送賺點外快，「現在疫情根本找不到工作，我原本也跑的很痛苦，但看到這張紙條又重新找回成就感！能被小孩子說是英雄真的有種說不出來的感覺」，最後也幽默直言「然後比起ㄓ ㄓㄨ人，我更想當鋼鐵人啦」。

▲外送員收到紙條後十分感動。（圖／翻攝外送師ㄟ543臉書粉專）
▲外送員收到紙條後十分感動。（圖／翻攝外送師ㄟ543臉書粉專）
貼文一曝光，就引來不少網友感動留言，「感謝您！因為有您不方便出門的人有東西吃，致最高敬意」、「覺得工作是不分貴賤的！」、「真心覺得此時此刻，外送員的辛勞與勇敢，令人佩服」、「加油」、「加油～一定有很多人感謝你們」。（編輯：陳雅雲）

▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
42.19%57.81%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
70.07%29.93%
2021-05-27-2021-05-30
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

繼續作答
即時
推薦閱讀