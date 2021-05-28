本呼籲別打疫苗！現卻罵指揮中心　律師嘆：懲罰的是自己

台灣本土疫情大爆發，全國三級警戒也持續延長至6月14日，而近日因為「疫苗」問題更讓各界鬧得沸沸揚揚，對此，律師呂秋遠也透露自己的看法，他表示多數台灣人當初認為疫情防堵有效，且對於打疫苗一事也不積極，但現如今卻一窩蜂指責指揮中心，讓他不禁感嘆「台灣大亂，最後懲罰的是自己，好嗎」？





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律師呂秋遠在臉書發文，表示在疫苗政策上，他不是專業人士，只能從「邏輯與法律」來看這個議題。他認為在大規模的社區感染發生以後，戴口罩、勤洗手、消毒、避免群聚，只是保護自己的方法而已，「只要醫療體系不崩潰，重症患者大量減少、病死的人不要太多，已經是萬幸，畢竟病毒就是這麼可怕，只有疫苗可以遏止這種繼續流行的趨勢」。





但很多人會問「那麼疫苗呢？中央疫情指揮中心去哪了？只會防堵，其他什麼都不會嗎」，呂秋遠認為在他這個門外漢來看，台灣防堵已經很厲害了，更別說口罩供應無虞，「可是，現在人心惶惶，群聚感染沒辦法消失，一群名嘴、陰謀家、政客，開始談疫苗，講得自己好像應該就是指揮中心遺漏的疫苗採購專家，把買疫苗當作像是買I Phone一樣，真是讓人匪夷所思」。





他提到，但台灣人是不喜歡打疫苗的，「如果真要打，要疫情嚴重、要便宜的、要快速的、要無副作用、要不傷腸胃、要藥性溫和、要永久有效、要施打簡便不痛不癢、要安全性足夠、要可以抵擋各種不同的變種病毒，中國的、英國的、印度的、南非的，以及往後其他變種的，通通都要能抵禦」，但這也讓他不禁直呼「去夢裡吧！夢裡什麼都有」。





▲近日因為疫苗問題讓各界吵的沸沸揚揚。（示意圖／取自pixabay）

他說道，「當時就是這樣，多數台灣人認為，現在防得很好，為什麼要打疫苗，而且這個疫苗這麼爛，感覺起來就是用次等貨，連醫療人員都不推薦呢！萬一副作用發生誰要負責？疫苗的施打率，在疫情嚴峻之前，是多少？彭博社的疫情評比，還因此把我們的名次降到第五名。疫苗有空窗期，也不是說生效就立刻生效，要等一段時間，當時呼籲不要打疫苗，導致現在老人死亡率高，這應該要怎麼算帳？還好意思問指揮中心，為什麼當時不多買一點？買了你是會打膩？最後還不是讓疫苗過期，難道你以為這跟阿嬷的冰箱內容物一樣，沒有保存期限嗎」？





他接著表示，現在地方政府群雄並起，有幾個地方政府都在罵指揮中心，說為什麼不讓買，「可是，藥證申請了沒？價錢談妥了沒？品質確定了沒？」，他認為，「現在謠言滿天飛，一個上海代理商，要不要把疫苗賣給台灣、賣什麼品質的貨給台灣、價錢多少、中國方面的政治因素如何克服，有沒有附帶條件，什麼都不知道，到底現在其他人在瞎起鬨什麼？有人可以講清楚交易條件嗎？如果不能，是否只是要拿這個『根本還沒成形』的不可能建議來攻擊指揮中心而已？而且，就算現在二千萬劑通通進來，台灣也還沒能力在短時間內消化，打疫苗要時間、要人力、要安排，一口氣進來大量疫苗，能打完嗎？輝瑞等疫苗的儲存要求又高，我們做好準備了嗎」？





▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）

他也提到，「疫苗該買，我相信指揮中心也會買，也不用把這些事情跟國產疫苗連結在一起，講難聽點，還沒三期的東西，能不能拿來用也不知道，指揮中心也不至於敢在安全性有很大疑慮的情況下，讓國人使用。畢竟萬一產生問題，政治與健康的後挫力不是任何政黨或個人能承擔的，不用把陳時中想得這麼骯髒齷齪沒良心」。





最後他也在文末呼籲，在全世界都還需要疫苗的情況下，「買疫苗就是需要時間、金錢與實力」，「我們什麼都不多，那麼就是得要耐心等候。在放榜之前，我們不要以為考生是陳時中，我們都是這個考場裡的考生，好好照顧自己，不要讓自己生病，更不要聽信謠言。時間到了，想懲罰民進黨，多的是機會，先活下來，不要一直詆毀指揮中心的公信力，台灣大亂，最後懲罰的是自己，好嗎」？（編輯：郭佩蓉）



