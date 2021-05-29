「10萬紓困貸款」該借來投資？答案一面倒喊：非常時期
本土疫情持續延燒，27日行政院也陳報「紓困4.0方案」，包含個人紓困、產業支持等措施，並將續推額度最高10萬元的勞工紓困貸款。而近日就有網友在網路上表示疑惑「『10萬紓困貸款』該不該借出來投資？」沒想到答案竟一面倒直言「現在真的是非常時期」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-29 14:58:29
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「不急用錢的話，會去貸低利10萬紓困貸款嗎？」的文章表示，「這次因為疫情的關係，政府針對各行各業提出一系列的紓困方案，大致上都比照去年，甚至條件和審核會更寬鬆一些，除了發放1萬到3萬的紓困金之外，還針對勞工提供低利息的10萬紓困貸款」，原PO更疑惑「請問如果大家不急用錢的話，會去貸款來運用嗎？如果去貸款的話，用在哪一方面或該怎麼更有效的運用這一筆錢呢？如果一半拿來用作生活費，然後一半拿來投資基金、股票的話，應該也不錯吧」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們答案紛紛一面倒表示真的不好「不會，非常時期不要擠壓真正有需求的人」、「借錢投資要不得」、「救急不救窮，遲早要還的」、「不要排擠真正需要的人，也是做善事」、「有需要，生活困難再去借，不要投機」、「給缺工要養家，去貸」、「不要排擠掉真正需要的人+1」、「不會，總要還的，留給真正需要的人申請，有本事靠股票賺錢的人應該不差那10萬本金」。
事實上，行政院長蘇貞昌敲定國發會提報「紓困4.0」的補助3大原則，包括個人加快、產業加強、貸款加碼等，而去年紓困曾推出的勞工紓困貸款也重新登場，每人最高可貸10萬元，並給予利息優惠。國發會主委龔明鑫也表示，勞工紓困貸款約有50萬勞工可受惠。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。