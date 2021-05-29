防蚊液過期怎麼辦？她曝「超神1招」秒再生：美觀又實用

最近天氣愈來愈炎熱，居家、戶外蚊蟲也開始肆虐，許多民眾除了準備防疫物資，也開始著手準備防蚊、抗蟲用品，不過也有些人拿出去年準備的防蚊液，卻又遇上過期捨不得的狀況，對此，就有一名女網友分享「超神1招」，不僅美觀又實用。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己先前在好市多買了一款蘋果汁，也因為裝著蘋果汁的玻璃瓶太美，讓她捨不得丟掉，就留起來，想說以後有機會可以再利用。





原PO接著說道，剛好她最近也發現家中的防蚊液過期了，但因為還剩下不少，丟掉又很可惜，於是她便將過期防蚊液倒進美美的玻璃瓶裡，再加上擴香竹，又可以使用了，「美觀又可防蚊，我是擺在門口外面」。



