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防蚊液過期怎麼辦？她曝「超神1招」秒再生：美觀又實用

▲一名女網友分享讓過期防蚊液再生的超神方法，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一名女網友分享讓過期防蚊液再生的超神方法，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 20:57:08

最近天氣愈來愈炎熱，居家、戶外蚊蟲也開始肆虐，許多民眾除了準備防疫物資，也開始著手準備防蚊、抗蟲用品，不過也有些人拿出去年準備的防蚊液，卻又遇上過期捨不得的狀況，對此，就有一名女網友分享「超神1招」，不僅美觀又實用。

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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己先前在好市多買了一款蘋果汁，也因為裝著蘋果汁的玻璃瓶太美，讓她捨不得丟掉，就留起來，想說以後有機會可以再利用。

原PO接著說道，剛好她最近也發現家中的防蚊液過期了，但因為還剩下不少，丟掉又很可惜，於是她便將過期防蚊液倒進美美的玻璃瓶裡，再加上擴香竹，又可以使用了，「美觀又可防蚊，我是擺在門口外面」。

▲一名女網友分享讓過期防蚊液再生的超神方法。（圖／翻攝自《Costco好市多
▲一名女網友分享讓過期防蚊液再生的超神方法。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「找到過期防蚊液的窗口了」、「好棒的方法呀！很實用！」、「謝謝分享，我的也是過期捨不得扔，正苦無對策」、「太棒了！防蚊液都用不完」、「真聰明，感謝分享」、「過期的很多，這方法超讚，捨不得丟的東西再生了」、「好棒喔，剛好我也有罐過期的防蚊液」、「都沒想到，這方法好棒」、「我也有這瓶，煩惱不知怎麼消，原來可以這樣用，太好啦」、「學起來」、「很環保又聰明的分享耶，還可以放在陽台防蚊」。（編輯：郭佩蓉）

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