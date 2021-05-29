3個月房租全打8折！佛心房東喊「1句」暖哭她　網全羨炸

本土疫情大爆發，全台三級警戒也持續延長至6月14日，嚴重影響了民生經濟，不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租，對此，也有一名女網友分享，房東將6-8月的租金「全打8折」，希望能共體時艱，挺過這波疫情，貼文一出，網友全羨炸。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「遇到一個超暖的房東」為題發文，並貼出房東傳來的訊息，只見房東在LINE群組說「最近疫情嚴重，我有看到房租減收的新聞，有感於大家的艱辛，我決定跟進，今年6-8月，三個月的租金打8折，大家一起共體時艱，挺過這波疫情」。
不僅如此，房東也表示，若是不幸確診住院或是被隔離，住在防疫旅館者，也可以提供證明，依提供證明的天數來減免租金，並不忘提醒租客們「外出小心，回來要做好消毒的措施，以免傳染」，這也讓原PO相當感動，「昨天看到房東傳來的消息，真心覺得好溫暖」。
貼文一出，網友全羨炸，「天使房東阿，跟我房東一樣都是天使」、「羨慕，我只遇到惡房東，希望租約快到……」、「好棒的房東」、「房東怎麼這麼好，再來要搬家，希望也能找到好房東 」、「我嚴重懷疑原PO顏值破表，為什麼我的房東都不會」、「神扯房東，超佛心」、「哇…神仙房東」、「好羨慕！」、「我要哭了，好暖」。（編輯：郭佩蓉）
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