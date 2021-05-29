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3個月房租全打8折！佛心房東喊「1句」暖哭她　網全羨炸

▲一名女網友分享，房東將今年6-8月，三個月的租金全打8折，希望能共體時艱，挺過這波疫情，貼文一出，網友全羨炸。（示意圖／取自pixabay）
▲一名女網友分享，房東將今年6-8月，三個月的租金全打8折，希望能共體時艱，挺過這波疫情，貼文一出，網友全羨炸。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 22:32:35

本土疫情大爆發，全台三級警戒也持續延長至6月14日，嚴重影響了民生經濟，不少房東為體恤租客，紛紛自動降低房租，對此，也有一名女網友分享，房東將6-8月的租金「全打8折」，希望能共體時艱，挺過這波疫情，貼文一出，網友全羨炸。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「遇到一個超暖的房東」為題發文，並貼出房東傳來的訊息，只見房東在LINE群組說「最近疫情嚴重，我有看到房租減收的新聞，有感於大家的艱辛，我決定跟進，今年6-8月，三個月的租金打8折，大家一起共體時艱，挺過這波疫情」。

不僅如此，房東也表示，若是不幸確診住院或是被隔離，住在防疫旅館者，也可以提供證明，依提供證明的天數來減免租金，並不忘提醒租客們「外出小心，回來要做好消毒的措施，以免傳染」，這也讓原PO相當感動，「昨天看到房東傳來的消息，真心覺得好溫暖」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「遇到一個超暖的房東」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「遇到一個超暖的房東」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也提到，從這次房東溫暖的舉動，也讓他想起當初簽約時，因為身上只剩台幣一千元，其餘都是澳幣，但要立刻給訂金，而房東也居然同意訂金先拿500元就好；此外，房東也額外提供冰箱、除濕機給原PO使用，甚至直言「大家都是辛苦的遊子，我也會盡力讓你們在住的時候可以最舒適，要是沒有滿足到你們，會覺得很不好意思」，讓原PO相當感謝，「謝謝你！這次疫情希望台灣能快點度過」。

貼文一出，網友全羨炸，「天使房東阿，跟我房東一樣都是天使」、「羨慕，我只遇到惡房東，希望租約快到……」、「好棒的房東」、「房東怎麼這麼好，再來要搬家，希望也能找到好房東 」、「我嚴重懷疑原PO顏值破表，為什麼我的房東都不會」、「神扯房東，超佛心」、「哇…神仙房東」、「好羨慕！」、「我要哭了，好暖」。（編輯：郭佩蓉）

▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前各縣市累計確診數字。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前各縣市累計確診數字。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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