再強調「不會封城」　陳時中：三級警戒已有效果

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陳時中表示，現在經過兩個禮拜的三級警戒，個案數看起來似乎有一些效果，不過現在這時間點來講還是言之過早，可能到下禮拜對整個疫情就能有初步研判；至於警戒會持續多久？那當然是看效果如何，手段是否有正確配合、而在國人配合方面，「我們還是非常感謝」，大部分人還是持續有落實戴口罩等措施。
至於打疫苗後能狗改善疫情？陳時中強調，打疫苗不會讓所有病例「清零」，記得在去年前副總統陳建仁就曾提醒，這樣規模的感染未來可能將會「流感化」，但怎樣把它控制在一定範圍，這是大家要努力的。
澳洲經過長期封城，才脫離疫情，但近期又出現本土案例導致有城市封城。陳時中認為，有本土案例是很難免的，但這並不代表失敗，只要不要讓案例形成大規模傳播，把病例控制得住就是成功。
陳時中最後強調，現階段最重要的是把疫苗即時為國人接種，而大家要把三級警戒持續做好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。