醫療量能足？確診被醫院拒收　消防員吐心酸：我們該怎辦

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這位消防員在臉書上直言，「剛剛看到某分隊救護車載送確診病患，在台北市繞了一整圈：『聯合醫院仁愛院區無法收 → 國泰醫院無法收 → 長庚可收但無負壓病床 → 長庚須扣救護車至少12小時 → 回報EOC協調 → 北醫、國泰、馬偕、臺安皆無法收 → 送往仁愛 → 仁愛表示拒收 → 送往長庚 → 抵達長庚 → 患者於車上由長庚提供氧氣 → EOC協調 → 新光醫院表示可收治 → 離開長庚 → 送往新光醫院』」，這樣的情況更讓他直言「如果必須扣床，在扣床的12小時裡，消防隊員要全程著裝，也沒辦法吃飯，沒辦法上廁所。在經過這麼一大圈的119逛大街後，也只是今天記者會上台北市的『1個確診數字』而已」。
不過這位消防員也強調，「依剛剛台北市醫師工會幹部表示，仁愛醫院已經被重症患者使用掉所有的呼吸器和床位，所以沒有辦法再收容更多的病患了，也請院外的線上人員互相體諒」，更點出最無奈的地方，「明明資源、病床數、調度指揮上好像都ok，但事實就是你送到了這裡那裡之後，才發現事情都不是帳面上講的那樣」，這更讓他有著無所適從的感覺「所以現在到底是要我們怎樣？」
最後這位消防員也表示「醫院因為爆量而拒收病患，並不是疫情期間才會有，平常有的時候也會發生，沒什麼好對醫院不爽的」，同時更PO出了過往消防員累癱睡倒在地板的舊照片，直言「警消醫護的工作權益與環境平時一直在過載狀況下，非常時期也會很快就崩潰的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「辛苦了」、「看了累癱的前線防疫人員和與生死搏鬥的百姓，心，痛到不行！」、「辛苦了各位弟兄姊妹們！謝謝您們對我們的守護」、「真心希望疫情早日控制住！」、「希望疫情能趕快控制住...」、「昨天看完《火神的眼淚》，再看到這篇...辛苦的絕對不是只有醫療人員而已，請大家真的要好好待在家裡，多多耐」、「警消醫護，所有一線的人員們，辛苦了！大家多多配合。非必要時不外出待在家配合政府防疫吧！」。（編輯：王柏文）
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