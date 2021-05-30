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140元牛腩燴飯沒肉！店員「解釋」扯翻　全場愣：耍我嗎

▲有網友花140元買牛腩燴飯，打開竟然沒有肉。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
▲有網友花140元買牛腩燴飯，打開竟然沒有肉。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-30 15:01:02

如果餐點送來後，與實際的內容物不一樣，肚子餓的你能接受嗎？近日，就有網友抱怨，自己外帶一份140元的牛腩燴飯，沒想到把醬倒在飯上才發現竟然沒有肉，只好回去詢問店員，但店員的「解釋」卻讓他相當傻眼，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《爆廢公社》表示，他在一家餐廳點了140元的牛腩燴飯，而外帶是飯、醬分開的兩個餐盒，結果到家後，把醬到在飯上才發覺竟然沒有肉，只好回去詢問店員是否做錯，對方毫不猶豫地說「我們牛肉是用燉的在裡面了，我們牛肉就是這樣」。

▲原PO詢問店員，對方竟說「我們牛肉是用燉的在醬裡面了，我們牛肉就是這樣」。（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲原PO詢問店員，對方竟說「我們牛肉是用燉的在醬裡面了，我們牛肉就是這樣」。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
原PO聽完相當氣憤，不禁直呼「我的錯不應該到漢堡店買牛腩飯，泡麵裡都還有肉塊」。貼文曝光後，網友也紛紛傻眼，「經過七七四十九天的熬煮，才化成湯汁的」、「根本只有醬…他們的牛腩可能是隱形的」、「這個叫牛肉湯汁淋飯吧」、「物價真的高，看起來好空虛」、「普羅旺斯隱形燉牛肉高級燴飯？」「這是在耍我吧」。

▲有熱心網友向店家詢問，對方回覆是他們疏忽給錯醬，所以牛腩燴飯應該是有肉。（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲有熱心網友向店家詢問，對方回覆是他們疏忽給錯醬，所以牛腩燴飯應該是有肉。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
另外，就有熱心的網友去詢問店家，對方也出面道歉，「是我們的出餐人員給錯了，那是豬排醬，不是牛腩飯，醬料都是另外一個碗裝，給原PO的不是牛腩醬，所以裡面才會沒有料」。事後，原PO再次打去詢問店家，「店家回覆是他們疏忽給錯醬，所以牛腩燴飯應該是有肉，願意退錢再補一份」。（編輯：許智超）

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