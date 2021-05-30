140元牛腩燴飯沒肉！店員「解釋」扯翻 全場愣：耍我嗎
如果餐點送來後，與實際的內容物不一樣，肚子餓的你能接受嗎？近日，就有網友抱怨，自己外帶一份140元的牛腩燴飯，沒想到把醬倒在飯上才發現竟然沒有肉，只好回去詢問店員，但店員的「解釋」卻讓他相當傻眼，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-30 15:01:02
原PO在《爆廢公社》表示，他在一家餐廳點了140元的牛腩燴飯，而外帶是飯、醬分開的兩個餐盒，結果到家後，把醬到在飯上才發覺竟然沒有肉，只好回去詢問店員是否做錯，對方毫不猶豫地說「我們牛肉是用燉的在裡面了，我們牛肉就是這樣」。
原PO聽完相當氣憤，不禁直呼「我的錯不應該到漢堡店買牛腩飯，泡麵裡都還有肉塊」。貼文曝光後，網友也紛紛傻眼，「經過七七四十九天的熬煮，才化成湯汁的」、「根本只有醬…他們的牛腩可能是隱形的」、「這個叫牛肉湯汁淋飯吧」、「物價真的高，看起來好空虛」、「普羅旺斯隱形燉牛肉高級燴飯？」「這是在耍我吧」。
另外，就有熱心的網友去詢問店家，對方也出面道歉，「是我們的出餐人員給錯了，那是豬排醬，不是牛腩飯，醬料都是另外一個碗裝，給原PO的不是牛腩醬，所以裡面才會沒有料」。事後，原PO再次打去詢問店家，「店家回覆是他們疏忽給錯醬，所以牛腩燴飯應該是有肉，願意退錢再補一份」。（編輯：許智超）