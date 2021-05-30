阻斷群聚傳播鏈　桃市傳統市場採實聯制管控人流

桃園市長鄭文燦今（30）日主持防疫疫專案會議時表示，在防疫三級警戒管制期間，民眾仍有採購生鮮蔬果及民生必須品需求，由於傳統市場人潮較多，可能成為潛在傳播鏈，市府擬成立﹝傳統市場專案小組」，在全市50個傳統市場稽查「戴口罩、禁止內用、不群聚」3原則，同時落實實聯制、消毒以及人流管制。
記者李春台/桃園報導
2021-05-30 17:54:13｜2021-05-30 17:56:26
鄭文燦表示，疫情期間雖然很多民眾都配合盡量待在家，但也需要補足家中物資，近日傳統市場出現人潮，恐成為潛在傳播鏈，因此除了原有的市場口罩稽查業務外，責成經發局及區公所等市場管理相關人員組成傳統市場專案小組，在全市50個公民營傳統市場，針對「戴口罩、禁內用、不群聚」三個重點進行加強稽查，鄭也特別提醒民眾到市場採買，要以「快買、少停、一次購足」原則，減少在傳統市場的停留時間。
除了強化市場管制，另外，市府觀旅局也結合區公所人力成立「登山步道專案小組」，針對虎頭山、石門山、五酒桶山、秀才步道及百吉隧道等休閒活動範圍，加強稽查民眾戴口罩、不群聚等原則，若登山步道有攤販，同樣納入稽查範圍。
至於外界關注桃園是否會辦理四級管制實地演練，鄭文燦表示，四級管制規劃中央有一定的標準，包含6大要求，桃園市政府只作規劃，不做實地演練。