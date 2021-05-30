公車等超久！上班族崩潰「遲到扣薪水」：班次少得太誇張

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，全台三級警戒也延長至6月14日，政府不斷呼籲民眾沒事別外出，許多企業也請員工遠距上班，因此造成大眾運輸工具的載客量明顯下降，多家業者都提出「減少班次」申請，不過卻也使還需要到公司上班的通勤族相當不便。





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受到疫情影響，像是公車、捷運、高鐵和台鐵的載客量都大幅下降，為節省成本，便實施了減班措施，代表民眾等車時間也會因此拉長，對此，就有一名女網友在PTT以「公車班次超少 捷運入口關閉怎上班」為題發文，表示最近的公車班次也少的太誇張，像她到捷運西門站等公車，豈料竟然要等23分鐘，讓她超崩潰「這樣到底要怎麼上班？遲到還會被扣薪水」。





原PO繼續說道，當時她轉乘捷運，一班車也要等6、7分鐘，在轉乘路線時又遇到通道關閉，只見她PO出的公告上寫著「因應防疫需求，本站出口1、2、3及南側閘門暫不開放」，讓她只好又走一段路到下一個出口，「那麼熱還要走一段距離，全身都是汗，現在是怎樣，停課不停班，還各種找麻煩，至於捷運班次又要等6-7分鐘已經懶得罵了，有沒有今天要上班的人，大家一起來討拍」。





▲受到疫情影響，造成大眾運輸工具的載客量明顯下降，多家業者都提出「減少班次」申請，不過卻也造成還需要到公司上班的通勤族相當不便，就有一名女網友不禁在PTT發文抱怨。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，有些網友認為，「所以這陣子每天都在遲到」、「我也不懂這種操作邏輯。班次越少等越久，表示民眾群聚等車現象增加。班次加開縮短班次時間，民眾群聚等車現象少，一人一車的概念」、「我也覺得很怪，你班次減少不就代表人都要擠到同一班」、「班次變少真的人爆炸多的，立刻變群聚」。





但也有網友緩頰，「在停課和部分人居家辦公下，需要坐捷運的人或多或少有減少人流量，如果持續很多趟班次，只是加重捷運公司的虧損」、「可能捷運站要節省人力集中區域消毒吧，共體時艱，早點出門」、「封閉入口是為了確認內部人數，國外也常這樣做喔」、「只能再提早出門了」、「非常時期啊」、「現在疫情期間，很多事情都不方便，撐下去吧」。（編輯：郭佩蓉）



