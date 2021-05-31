直播／本土確診趨緩？指揮中心說明

國內疫情延燒，5月15日至30日累計本土確診破6千例，台灣醫療量能、疫苗持續亮紅燈，而打疫苗則被視為控制疫情的最終解方，但目前台灣的疫苗數量仍不及國人及醫護使用，針對疫苗議題沸沸揚揚，中央流行疫情指揮中心昨（30）日指出，因全球疫苗生產原物料短缺，疫苗的生產及檢驗至少需要2到3個月的作業程序，避免因等待疫苗研發程序完成，屆時無法購得原物料而喪失即時生產疫苗的時機，因此基於保障國人最佳利益前提下，以預購模式向國內外廠商採購COVID-19疫苗，以預先保有所需之疫苗數量，在廠商於取得專案核准製造許可後，能儘速提供國人接種，保障國人健康。
財經中心/綜合報導
2021-05-31 14:00:00
至於全民施打疫苗的速度，能否追趕本土疫情的擴散，中央、地方、民間團體與企業家將如何攜手將疫苗弄到手，今（31）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請全民跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。