台灣人討厭三色豆！外國人「1煮法」爽吃 老饕眼睛全亮
外食族最常見到的便當菜色之一「三色豆」，早已經被討論多時，並長期名列在最討厭食物的排行榜前幾名，而近日因為疫情緣故，不少人到超市購買物資時，意外發現即便非常時期，冰櫃當中的三色豆都無人購買，顯見台灣人對於三色豆可以說是興致缺缺。不過，在台定居三年的法國網紅「酷」，日前就分享自己食用三色豆的日常，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-31 12:47:00
酷在臉書專頁貼文指出「大家喜歡吃三色豆嗎？在法國我們很喜歡把青豆和紅蘿蔔跟牛排一起吃，所以聽到台灣人幾乎都很討厭三色豆的時候有一點疑惑....到底為什麼連囤貨的時候都沒有人去搶三色豆？所以我決定一整天只吃三色豆，去分析它到底為什麼這麼難吃！」
只見酷貼出的自拍照中，是將三色豆用來煮火鍋，只不過仔細看鍋內，有四格不同的湯底，原來，酷將三色豆的三種食材全部分開，將玉米、青豆及胡蘿蔔各做成一種湯底，並詢問大家「討厭吃三色豆的原因是什麼」？貼文一出，網友紛紛回應「等等....是把三色豆挑出來嗎？老天」、「你那個火鍋給我拿去倒掉喔」、「這位來自法國的網紅瘋了（開玩笑的）」、「天阿，你把他分開嗎？不敢相信＝＝」、「你桌上那鍋是什麼邪教啦」、「你還一顆顆分開！要挑到什麼時候」、「三色豆鍋...要吐了」。
不過，也有不少網友表示「摁？挑出來之後我好像可以欸，玉米鍋我先來一份」、「一定是胡蘿蔔跟豆子的問題，玉米是被帶壞的」、「整個三色豆只有青豆可以啊，這樣吃好吃」、「青豆鍋讚喔，其他都邪教」、「青豆是世界上最難吃的東西，根本稱不上是食物，紅蘿蔔跟玉米都沒問題」、「其實他們三個分開真的沒問題，這樣吃正確，但合在一起真的地獄」。（編輯：張嘉哲）