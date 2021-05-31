視察桃園區公所 鄭文燦：同仁因公確診或居隔將發補償金
因為有3名員工確診而停止洽公的桃園區公所，今（31）日重新開放恢復洽辦公。桃園市長鄭文燦上午前往視察桃園區公所防疫措施時表示，日前桃園區公所內有3位同仁確診，市府立即安排289位同仁進行擴大採檢，公所也配合停班、清消，改採取居家辦公，所幸採檢結果均為陰性，兩棟辦公室也已完成全面消毒及靜置，今日重新開放恢復洽辦公。
記者李春台/桃園報導
2021-05-31 13:54:06
鄭文燦提到，自中央流行疫情指揮宣布全國實施三級管制後，市府即決定實施異地分流辦公措施，感謝桃園區公所很快的落實A、B組分流辦公作業，A組在1、2、3樓，B組在4樓，從停車場、入口到電梯均有完善的動線分流，大幅降低群聚感染，此外，公文收發也會先放入紫外線消毒機消毒再行傳閱，有效降低接觸感染的可能。
鄭文燦也做出裁示，考量近日市府同仁有因公而確診或居家隔離情形，市府會比照醫護及防疫人員的防疫補償措施，若市府同仁因公務而居家隔離或確診者，將分別核發3萬元及10萬元的防疫補償金，由各局處依個案情形報予衛生局核發，以保障及支持市府同仁投入防疫工作的辛勞。
鄭文燦提到，此波疫情尚未結束，為避免疫情持續擴大，除實施異地辦公措施外，市府也推動居家辦公，已有近千位同仁實施居家辦公。市府也透過擴大採檢、擴大隔離、疫調追蹤等方式精準防疫、築起防火牆，並持續整備醫療、檢疫、隔離能量，守住桃園、支援雙北，並協助中央落實防疫對策。
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