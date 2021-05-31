影／居家工作覺得沒效率？ 5 項 WFH 實用技巧學起來！

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影片中溫蒂整理 5 大項 WFH 的實用技巧：
1.製作工作的儀式感：
溫蒂透露自己3招營造工作儀式感的小祕訣。儘管她在家工作，每天還是會穿上較為正式的服裝、畫上淡妝，營造「我要準備工作」的儀式感，接著泡上一杯醒神的冰咖啡，以及製造工作的環境，將工作桌面僅留下工作需要的物件，遠離像是手機、電視遙控器等誘惑。
2.安排好今日工作事項：
溫蒂分享自己的手帳本，每天都會詳細分配預計工作事項（to do list），並詳細寫上工作時間與休息時間，必須清楚今天自己要做些什麼，才能夠準確分配。影片中她也介紹「蕃茄鐘工作法」，提醒自己工作一段時間，短暫休息讓身心得到舒緩，重拾工作上的專注力。
3.規律的運動：
因長時間居家工作，使自己常待在同一個空間，減少出門也讓自己的運動量降低，她推薦可以在YouTube上找一些ZUMBA有氧影片，試著讓自己在家動起來。就算動作不標準，嘗試讓自己有達到流汗、身體動起來的感覺，就能藉由運動提升自己的精神狀態。
4.不要常常關注新聞：
本土疫情近日升溫，長時間觀看疫情負面新聞，不僅導致心理健康不佳，還容易成為工作時的「時間小偷」。所以溫蒂建議只要抽時段，了解國內疫情狀態即可，她分享自己的例子，她通常會選擇下午記者會時觀看，或晚餐時段各大媒體已整理好的資訊，一次了解國內疫情消息。長時間關注疫情病例，有可能讓自己沉浸在負面情境之中，間接影響工作效率。
5.工作與生活要分得清楚：
居家工作長時間待在同一個空間中，使得自己無法分清楚生活、工作的界線，使自己工作時還想要做休假還沒做完的事情。她舉出自己的例子，溫蒂會催眠自己在值班時間（早上9點至晚上6點），強迫自己專注在工作上，並把下班後的時間，留給陪伴家人、進修自己、養成運動習慣、學習料理等，讓生活與工作有清楚的界線，溫蒂認為這才是疫情期間，大家應該學習的方法。（影音編輯：謝美伶）
▶感謝授權：我是溫蒂
完整影片：https://youtu.be/p7DwHjCFKLk
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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