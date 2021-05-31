瘖啞工人買飯被嫌髒！留「一張紙條」惹網心疼：都流淚了

面臨嚴峻疫情，政府除了呼籲民眾沒事別出門，到各商家消費也都需要實聯制，不過，社會上仍有許多弱勢族群需要幫助；對此，《嶼浪記著》自媒體創辦人張珮歆29日就分享一則暖心故事，她提到，近日到餐廳買飯時，遇到一名瘖啞人士因溝通問題被店員喝斥，她當下意識到不對勁，後來透過筆談、肢體筆劃才了解，對方是名工人，因受疫情影響被迫放無薪假，「離開時，他用手語比著『謝謝』」。





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張珮歆29日在臉書以「沒什麼，就聊聊天」為題發文，表示她到餐廳外帶買飯時，看到一位將口罩掛在下巴、露出口鼻的中年男子，其他民眾見狀紛紛上前勸阻，而店員也大聲喝斥「你再不戴好就趕你出去」，但男子只是看了看大家，不為所動，拉好口罩以後，卻又不拿出手機填寫實名制，此時已有民眾忍不住叫罵，店員也揮起湯勺，「他則突然對店員指了指牆壁，這一舉動讓所有人更加不解而生氣」。





張珮歆這時似乎意識到男子可能是名「瘖啞人士」，於是向店員借了紙筆，男子則吃力地寫下「水餃」兩字，她便向店員解釋，「他應該是瘖啞人士，就是聽不見也沒辦法說話的人，他們很可能是沒有手機的，所以也沒辦法用QR code簡訊實聯制」。





不過男子拿到水餃後，開始在醬料區摸來摸去，又被店員嫌棄「這樣很髒」。張珮歆提到，男子的手粗燥、食指截肢，有點不乾淨的垢，「初步判斷應該是做工的手」。而店員應該也只是想表達「到處摸不衛生」，「忽然有點慶幸，那位叔叔聽不見別人指著他說『你很髒』」，也因為醬料並未標示清楚，張珮歆當下便替男子裝好，之後再將他帶到外頭路邊的平台，「因為他似乎有話想對我說」。





▲張珮歆29日在臉書發文。（圖／張珮歆Carey Chang 授權提供）

張珮歆接著說道，男子離開時，還用手語比著「謝謝」，「我不知道『辛苦了』和『請保重』的手語是什麼，也就比了『抱歉』和『謝謝』，為這個社會的漠然向你道歉，也謝謝短暫的相處所教導我的事」。





最後她坦言，疫情突襲，扯開了看似太平社會的遮羞布，所有原本存在的問題被放大的多，像是遠距課程讓設備不足的家庭受教權受損；不懂科技產品、不甚識字、老人、身障或聾啞人士，連疫情下最基本的實名制可能都有困難，「政府必須看見和照料這些沒有接住人民的缺口，而民間，能盡力多一份同理和體貼。特別是這種政策容易改變、社會較為動盪的一段時日。同島一命，是日常裡的落實」。





貼文一出，網友全鼻酸，「看完都流淚了」、「感謝您的溫情分享」、「好難過，誰也不想生來是弱勢....」、「謝謝妳～社會溫暖～」、「看了令人心疼~在這疫情嚴峻之下，人際關係緊繃，草木皆兵，要自我緩和、調解一下，多些同理心...我們一起加油」。（編輯：郭佩蓉）



