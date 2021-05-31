傳統市場買菜「身分證字號」分流管制！各縣市措施一次看

本土疫情大爆發，全台三級警戒也延長至6月14日；而政府為防止傳統市場群聚買菜，不斷呼籲民眾「少去多買、一次購足」，各縣市政府近日也相繼實施「身分證字號尾數單雙號分流管制」，對此，《NOWnews今日新聞》也統整出各縣市相關作法，提供給民眾參考。
※基隆市
要求民眾自主分流，依身分證字號尾數分作單號、雙號，分別按星期單日、雙日上市場採買，將觀察一至兩日，若無法做到自主分流，就會強制執行。
※台北市
台北市市場處提出「市場防疫提升計畫」，6月起要求公有零售市場實施「容留管制」和「提前收市」2項措施，場內以容留人數2/3為上限，若人潮超過上限，則暫停開放民眾入場；販售生鮮食品的公有零售市場每日營業時間調整至下午4時完成收市。台北市長柯文哲呼籲民眾一週採買兩次、一次多買一些。
※新北市
由市場自治管理單位做好防疫，若做不到就會停業。
※桃園市
身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。
※新竹市（縣）
身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。
中部地區
※苗栗縣
身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。
※台中市
身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。
※彰化縣
除了三級警戒防疫措施以外，尚未公布分流管制措施。
※南投縣
除了三級警戒防疫措施以外，尚未公布分流管制措施。
※雲林縣
要求各個公有市場、臨時攤販務必要配合相關防疫措施；而民眾到市場採買需全程配戴口罩、保持社交距離。
南部地區
※嘉義市（縣）
呼籲民眾盡量線上購買，實體採買者依身分證字號尾數分流，單數者每週三、五、日採買；雙數者二、四、六採買。
※台南市
117家菜市場嚴謹實施實聯制，市府也祭出6大規範，「控管入場人數」、「出入口加強管制巡邏」、「人潮易聚集處需要拉開安全距離」、「店內持續走動宣導」、「消費者易接觸面增加消毒次數」和「美食街改以發號碼牌方式取餐」。
※高雄市
身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。
※屏東縣
傳統市場分流升級，身分證尾數單數每週一、三、五、日採買；雙數二、四、六採買，公有市場租金、清潔費免收3個月，減少攤販負擔。
東部地區
※宜蘭縣
以身分證尾數單雙號分流採買，市場隔周一休息。每週ㄧ上午及三、五、日，由「單號」採買；每週一下午及二、四、六，由「雙號」採買。且要求全程配戴口罩、落實實聯制。
※花蓮縣
菜市場入口處實聯制、量測體溫、酒精消毒以及總量管制等措施。且要求市場內滯留人數不可過於密集，要求市場內民眾保持室外1公尺社交距離，市場內禁內用、試吃。
※台東縣
除了三級警戒防疫措施以外，尚未公布分流管制措施。
※上述所列相關異動，依各縣市政府最新公布為準。（編輯：郭佩蓉）
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