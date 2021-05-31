傳統市場買菜「身分證字號」分流管制！各縣市措施一次看

本土疫情大爆發，全台三級警戒也延長至6月14日；而政府為防止傳統市場群聚買菜，不斷呼籲民眾「少去多買、一次購足」，各縣市政府近日也相繼實施「身分證字號尾數單雙號分流管制」，對此，《NOWnews今日新聞》也統整出各縣市相關作法，提供給民眾參考。





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▲經濟部發布最新傳統市場採買規範。（圖／指揮中心提供）

× ▲經濟部發布最新傳統市場採買規範。（圖／指揮中心提供）

北部地區

※基隆市





要求民眾自主分流，依身分證字號尾數分作單號、雙號，分別按星期單日、雙日上市場採買，將觀察一至兩日，若無法做到自主分流，就會強制執行。





※台北市





台北市市場處提出「市場防疫提升計畫」，6月起要求公有零售市場實施「容留管制」和「提前收市」2項措施，場內以容留人數2/3為上限，若人潮超過上限，則暫停開放民眾入場；販售生鮮食品的公有零售市場每日營業時間調整至下午4時完成收市。台北市長柯文哲呼籲民眾一週採買兩次、一次多買一些。





※新北市





由市場自治管理單位做好防疫，若做不到就會停業。





※桃園市





身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。





※新竹市（縣）





身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。





中部地區





※苗栗縣





身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。





※台中市





身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。





※彰化縣





除了三級警戒防疫措施以外，尚未公布分流管制措施。





※南投縣





除了三級警戒防疫措施以外，尚未公布分流管制措施。





※雲林縣





要求各個公有市場、臨時攤販務必要配合相關防疫措施；而民眾到市場採買需全程配戴口罩、保持社交距離。





南部地區





※嘉義市（縣）





呼籲民眾盡量線上購買，實體採買者依身分證字號尾數分流，單數者每週三、五、日採買；雙數者二、四、六採買。





※台南市





117家菜市場嚴謹實施實聯制，市府也祭出6大規範，「控管入場人數」、「出入口加強管制巡邏」、「人潮易聚集處需要拉開安全距離」、「店內持續走動宣導」、「消費者易接觸面增加消毒次數」和「美食街改以發號碼牌方式取餐」。





※高雄市





身分證字號尾數為單數者，週三、五、日到市場採買；雙數者則為週二、四、六採買。





※屏東縣





傳統市場分流升級，身分證尾數單數每週一、三、五、日採買；雙數二、四、六採買，公有市場租金、清潔費免收3個月，減少攤販負擔。





東部地區





※宜蘭縣





以身分證尾數單雙號分流採買，市場隔周一休息。每週ㄧ上午及三、五、日，由「單號」採買；每週一下午及二、四、六，由「雙號」採買。且要求全程配戴口罩、落實實聯制。





※花蓮縣





菜市場入口處實聯制、量測體溫、酒精消毒以及總量管制等措施。且要求市場內滯留人數不可過於密集，要求市場內民眾保持室外1公尺社交距離，市場內禁內用、試吃。





※台東縣





除了三級警戒防疫措施以外，尚未公布分流管制措施。





※上述所列相關異動，依各縣市政府最新公布為準。（編輯：郭佩蓉）



