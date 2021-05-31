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國產疫苗二期緊急授權　前台大醫打臉：只看數千人不夠

▲前台大醫院感染科主治醫師林氏璧認為，國產新冠疫苗只做完2期臨床就給緊急授權，安全性可能不夠。（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝）
▲前台大醫院感染科主治醫師林氏璧認為，國產新冠疫苗只做完2期臨床就給緊急授權，安全性可能不夠。（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝）

記者張志康/綜合報導

2021-05-31 19:35:06

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日下午表示，兩家國產疫苗的二期臨床試驗規模遠超國際大廠疫苗，達到4千餘人之譜，因此安全性上沒有問題。對此，前台大感染科主治醫師林氏璧表示，只看3000多人的安全性就緊急授權是有可能不夠的。因為你會漏掉五千分之一，萬分之一這樣的副作用。

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林氏璧指出，國外新冠疫苗的EUA（緊急使用授權），以美國FDA（食品藥物管理局）為例，是在第三期初步分析有50％以上的保護力，打完第二劑有平均兩個月的追蹤後才能送件EUA。

林氏璧表示，輝瑞/BNT，莫德納，嬌生，AZ等國際大廠疫苗，都是有了第三期的初步報告，才給EUA。他也進一步指出，全世界這一年來做完第二期就直接EUA的，只有中國和俄羅斯兩國。當然他們的第二期人數都比較少，不到一千人。我們的第二期有故意增加人數到3000人。但這樣能不能取代第三期？我想這裡就很見仁見智了。

林氏壁說明，只看3000多人的安全性就EUA是有可能不夠的。因為你會漏掉五千分之一，萬分之一這樣的副作用。國外第三期幾乎都做到萬人以上，且FDA規定要追蹤兩個月不是隨便規定的。那都有他想看到的重要疫苗副作用。且若不上萬人，很難呈現出有50%以上保護力，還有能預防重症這件事。

林氏壁也強調，他沒有要黑國產疫苗的意思。他也很希望國產疫苗發展成功，能解決問題。但目前規劃做完三千人的第二期就送EUA，的確有很多學界師長們都憂心忡忡。

他指出，新冠疫苗的問題，當然專家們可能會有不同的意見，有老師覺得做完第二期就EUA是沒問題的，這是「人數故意已經加多」的第二期，應有一定參考性，「次單位蛋白疫苗安全性應該還好」等等。但也有人期期以為不可。他認為這都可以討論，但討論基礎不能偏離事實。

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