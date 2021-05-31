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成功預測本週確診下降！他「再度預告」：6月5日變個位數

▲曾在SARS期間擔任衛生署長的前嘉義市長涂醒哲，日前以「發病日」分析疫情走向，預測最快6月初疫情就能減緩，而他今日再度表示「6月5日的發病日人數，會降到個位數」。（圖／翻攝自臉書粉專《涂醒哲 Dr.Twu》）
▲曾在SARS期間擔任衛生署長的前嘉義市長涂醒哲，日前以「發病日」分析疫情走向，預測最快6月初疫情就能減緩，而他今日再度表示「6月5日的發病日人數，會降到個位數」。（圖／翻攝自臉書粉專《涂醒哲 Dr.Twu》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 20:09:55

本土疫情大爆發，指揮中心指揮官陳時中今（31）日表示，從校正回歸的研判日圖表可以知道，經過這段時間努力，案件數已逐漸減少；而曾在SARS期間擔任衛生署長的前嘉義市長涂醒哲，日前也以「發病日」分析疫情走向，預測最快6月初疫情就能減緩，而他今日再度表示「6月5日的發病日人數，會降到個位數」。

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涂醒哲在臉書粉專《涂醒哲 Dr.Twu》以「這是一個流行病學家的疫情趨勢分析」為題發文，表示以他的觀測來看，三級警戒有效，疫情已經趨緩；他提到，最好的觀察資料是「發病日流行曲線圖」，因為發病日離感染日只有5天潛伏期，從圖表看來，發病日的最高點落在5月17日，扣除掉5天潛伏期，表示感染日的最高點在5月12日，「顯然5月11日公布全國二級、雙北三級的效果，自12日後，感染已經不再指數增加」。

涂醒哲也指出，發病日流行曲線顯示，5月17日後又有一波傳染，（5月20日至23日），另一波在24日，其後的發病日人數呈現每日下降，到30日只有約50人。

▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情趨勢圖。（圖／翻攝自臉書粉專《涂醒哲
▲新冠肺炎（COVID-19）本土疫情趨勢圖。（圖／翻攝自臉書粉專《涂醒哲 Dr.Twu》）
涂醒哲繼續說道，同樣扣除5天潛伏期，就表示在25日的新增感染人數，已經降到100以下（加上無症狀感染者約占全部40％），若按照此速度（請看曲線斜率）繼續下降，沒有再另一波流行的話，31日的實際感染人數可能已降至個位數，「也就是說，在6月5日的發病日人數，會降到個位數」。

他興奮表示，「這是一個令人振奮的結果，不是曙光已見而已，而是已近隧道出口」，整體而言，雙北大抵上得到控制，令人擔心的是桃園、台中等地個案還在增加，如果有各地區的「發病日流行曲線」可看，或許會比較安心。

最後，他也在文末表示，「流行病學是我的專長，純粹用上面幾個圖表（確診日、採檢日、發病日）來作分析，推測感染日的流行情形，可以大膽預測『三級警戒有效』、『疫情已經趨緩』，大家繼續努力，天佑台灣」。（編輯：郭佩蓉）

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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