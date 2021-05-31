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這場「疫苗大戰」未平息？謝金河PO文感嘆：背後都是政治

▲財信傳媒董事長謝金河今（31）晚在臉書發文，表示這次高端在國產疫苗底定之前，股價急遽炒高，他認為十分不妥，恐怕有「政治後座力」，並在文內直呼「這場疫苗大戰，背後都是政治」。（圖／NOWnews資料照片）
▲財信傳媒董事長謝金河今（31）晚在臉書發文，表示這次高端在國產疫苗底定之前，股價急遽炒高，他認為十分不妥，恐怕有「政治後座力」，並在文內直呼「這場疫苗大戰，背後都是政治」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 22:24:21

本土疫情大爆發，台灣疫苗短缺，外界也質疑政府阻擋外國疫苗進口，是想利用國產疫苗炒股獲利，引發一波「炒股陰謀論」，對此，財信傳媒董事長謝金河今（31）晚也在臉書發文，表示這次高端在國產疫苗底定之前，股價急遽炒高，他認為十分不妥，恐怕有「政治後座力」，並在文內直呼「這場疫苗大戰，背後都是政治」。

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謝金河今（31）晚在臉書以「這場疫苗大戰背後都是政治」為題發文，表示他今早起床，就看到自己的名字出現在好幾個深藍、統派的群組，「他們把我拿高端股價大漲，輝瑞股價沒漲，套上一個結論：綠營的朋友：謀財又害命，他們為了自己及金主的投的國產疫苗，阻擋大家急需要的歐美，大陸國際認證有效的疫苗……」

但謝金河解釋，這段文字是他先前在口罩國家隊到疫苗國家隊的文章中，他對這次疫情出現破口，國產疫苗正處在青黃不接的憂慮。謝金河指出，過去這十年來，他對生技股資訊不對稱的胡亂炒作，一直都「深痛惡絕」，「從基亞到浩鼎，到去年的天國一輝，我都很不以為然。這次高端在國產疫苗底定之前，股價急遽炒高，我覺得十分不妥，恐怕會有政治後座力」。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
謝金河提到，「我當然知道Moderna及Biontech股價大漲，為什麼只拿輝瑞來說，只是要說明生產幾億劑疫苗的輝瑞股價紋風不動，高端疫苗尚未明朗，股價炒太高，恐怕會引發政治後座力。這個提醒是用心良苦，沒想到卻成為不同政黨，政治勢力拿來攻擊政府的工具，這個我不得不說明清楚」。

謝金河也坦言，自己對高端的國產疫苗充滿期待，「這是台灣生技產業十幾年磨一劍的重要代表作，蔡總統及陳建仁副總統都對國產疫苗充滿期待，蔡總統就等著打國產疫苗。我曾努力詢問過陳燦堅博士，他說高端與Moderna係出同門，他說高端的疫苗不會漏氣」。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
他接著說道，大家都知道高端疫苗的前身叫基亞疫苗，今周刊在2014年有深入報導，那年基亞解盲沒有成功，股價從486元跌了19支停板，那個時候，我身邊的朋友個個對基亞如癡如醉，只有我一直潑冷水，我還因此被基亞董事長張世忠告上法庭。有很長的時間，我對高端印象都很不好，到了去年參訪高端的工廠，跟陳博士深入交流，印象才改變。

最後，他也在文末呼籲，「這個時候，不要因為政治的目的，完全污名化高端疫苗。台灣的國產疫苗如果能站起來，台灣的生技產業才有立足之地。這兩天，我看國台辦數度召開記者會，要求綠營放棄政治成見，施打中國疫苗，很多人見縫插針，四處起舞，其實背後都是政治」。（編輯：郭佩蓉）

▲謝金河今（31）晚在臉書發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）
▲謝金河今（31）晚在臉書發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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