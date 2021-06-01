降低疫情對生計衝擊　林右昌推安心即時上工三枝箭助勞工

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第一、「安心即時上工」－市府預計提供500個以上的短期公部門職缺，只要符合前一年具有勞工保險，或就業保險者皆可提出申請。每人每小時可獲得160元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限；跨月上工者，首末月合計不得超過80小時。
第二、「安心就業」－對象為勞雇雙方協商減班休息實施期間為30日以上，經地方勞工行政主管機關列冊通報的勞工，屬按月計酬的全時勞工，或與雇主約定正常工作日數及時間的部分工時勞工；補助的標準，每人每月最高不得超過勞工保險投保薪資分級表所定的最高月投保薪資與勞動部公告每月基本工資差額的50%，最長發給12個月。
第三、「充電再出發訓練」－鼓勵在職勞工利用暫時的減班時段，參加訓練課程，適用的對象，包括勞雇協商減少正常工時的事業單位及受僱勞工；勞工參加訓練課程，得依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時基本工資160元發給、每月最高為120小時，參訓勞工每月最高可領到19200元的訓練津貼。
此外，事業單位辦理訓練課程補助最高350萬元，補助項目包括講師鐘點費、外聘講師交通費、教材及文具用品費、工作人員費、場地費等；如事業單位及勞工對紓困計畫的事宜，仍有相關的疑問，可電（02）24201122#2209-2210、專線（02）24287801社會處勞資關係科洽詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。