桃美容美髮相關行業4日起停業　勸導期3天

桃園市長鄭文燦今（1）日在防疫會議上宣布，桃園市美容美髮及美甲美睫業者自6月4日起強制停業至6月14日，為了讓業者有所適應，1日至3日為勸導期，6月4日起強制實施，違者最高可處1.5萬元罰鍰。
記者李春台/桃園報導
2021-06-01 13:10:27
鄭文燦指出，全國進入疫情三級警戒，許多美容美髮美甲及美睫業者，無論連鎖或非連鎖店家大部份都已陸續自主停業，經過市府經發局也業者多次溝通協商後，市府決議以3天為勸導期讓大家適應，自6月4日起至14日則強制停止營業，希望業者能夠明確實施。
市府表示，為防治嚴重特殊傳染性肺炎，公告桃園市境內從事美容美髮服務業及其他類似行業或場所，自110年6月4日起至110年6月14日止暫停營業。依據傳染病防治法第37條第1項第6款規定辦理，違反且拒絕改善者依據傳染病防治法第37條第1項第6款規定辦理。違反本公告且拒絕改善者，本府得依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。
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