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兒貼心喊「留了一點飯」！媽感動一開電鍋愣：果然沒說謊

▲有一名媽媽透露，兒子某天貼心向她表示「電鍋有留一點飯！」但當她一打開卻臉綠直呼「果然不會説謊」。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有一名媽媽透露，兒子某天貼心向她表示「電鍋有留一點飯！」但當她一打開卻臉綠直呼「果然不會説謊」。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 16:35:24｜2021-06-01 16:39:27

台灣本土案例激增，為了防堵疫情，全國第三級疫情警戒延至6/14，全國停課亦同步延長，許多民眾都選擇待在家避免外出。不過，就有一名母親指出，自己在家煮了一鍋白飯給兒子享用，兒子吃完後就貼心直言「電鍋有留一點飯！」但當她打開電鍋後卻臉綠直呼「果然不會説謊」。

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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示自家兒子貼心和她說道「電鍋有留一點飯給妳！」然而當她一打開卻發現電鍋只剩下一口不到的少許飯粒，如同兒子所說的「真的只有一點」，讓當媽媽的她無奈直呼「小孩子果然不會説謊」，最後也幽默直言「小二31公斤，請問現在還能賣血嗎？」

▲媽媽打開電鍋後，發現兒子只留一口飯給她。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲媽媽打開電鍋後，發現兒子只留一口飯給她。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
貼文一曝光，至今已有超過1.2萬人按讚，不少網友紛紛笑翻留言，「哈哈真的是一點飯」、「上次我姪女也一樣，只留一口吧！我也是」、「這兒子真孝順，還不忘留幾粒飯，長大後希望會留一碗飯！」、「妳兒子好佛心喔！我兒子只留兩粒飯⋯⋯連三粒都不到」、「誠實的小孩」、「吃完那一口，有沒有感動到流淚」、「兒子的一點點！很會抓欸！我笑出來了 」、「兒子很誠實」。

不過，許多網友也認為原PO不用太擔憂兒子食量過大，直言「你放心，我家小一31公斤⋯⋯」、「沒關係啦...我女兒都34了⋯⋯」、「我家兒子剛量體重，小二37公斤 」、「他以後一定可以長很高很壯」、「小一女，已47kg」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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