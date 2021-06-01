老師遠距上課「沒視訊」！遭家長要求辭職　對話曝光引議

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沒想到的是，那名家長竟在群組說「若孩子可以在家自學，也就不必請老師到校教學了，停課已經兩個禮拜了，您認為這樣小朋友可以都學會了嗎？那就請您遞交辭呈，不需要您教了，如果要學生和家長稱呼您一聲老師，那就應該盡到做老師的責任」，最後還強調會將這段話寄給校長。
這讓原PO相當傻眼，因為是否要視訊上課，在於每個人認知不同，但她覺得該名家長的態度，是完全否定老師的存在，而且老師每日都有課程進度，讓她忍不住說「根本是線上課程之亂」。事後，她也補充「其實群組內有很多家長也不認同老師，可能會覺得我是異類媽媽吧」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「老師真的很辛苦欸」、「好像老師上線教學，學生就一定學得會一樣…」、「個人覺得不一定要視訊，視訊時間就會卡死，兩方有任何狀況就會影響」、「這樣叫人家辭職也太過分了吧」、「視訊上課其實非必要，像中、低年級的英文單字也沒幾個可以教」、「我覺得老師錄影上傳也很好啊，看影片時間很彈性」。
不過，也有不少人認為，「視訊上課開放所有學生提出問題並線上解答，效果會更好吧」、「學生可能還是會有一些問題需要老師指導，老師能上線指導一下較好吧」、「我可以理解這個家長的想法，因為有了老師教學真的對孩子很重要啊」、「老師總是要上線解答吧，不然學生不會要問誰」。（編輯：許智超）
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