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老師遠距上課「沒視訊」！遭家長要求辭職　對話曝光引議

▲有家長質疑，「為何小孩停課在家，但英文老師都沒有視訊上課？」於是提出要求，要英文老師辭職。（示意圖／取自unsplash）
▲有家長質疑，「為何小孩停課在家，但英文老師都沒有視訊上課？」於是提出要求，要英文老師辭職。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 17:09:05｜2021-06-01 17:16:11

台灣疫情持續爆發，指揮中心日前宣佈全國三級防疫警戒延長至6月14日，且全國停課也一併延長，但各級學校依舊進行「遠距教學」，使學生停課不停學。不過，就有網友指出，群組內有位家長抱怨英文老師沒有「視訊上課」，於是要求對方辭職，讓人看了相當傻眼，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，自從小朋友在家開始線上課程後，有的老師開視訊，也有的老師則是放上影片、交代進度、交代功課，並沒有開視訊。然而，有位家長就在群組反應「為何英文老師都沒有視訊上課？」她看完出面緩頰，老師每天都有PO進度、寫作業，還放與課本內容有關的影片，反而是多教了單字、句子。

沒想到的是，那名家長竟在群組說「若孩子可以在家自學，也就不必請老師到校教學了，停課已經兩個禮拜了，您認為這樣小朋友可以都學會了嗎？那就請您遞交辭呈，不需要您教了，如果要學生和家長稱呼您一聲老師，那就應該盡到做老師的責任」，最後還強調會將這段話寄給校長。

▲家長不但要求英文老師辭職，還強調會跟校長告狀。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲家長不但要求英文老師辭職，還強調會跟校長告狀。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
這讓原PO相當傻眼，因為是否要視訊上課，在於每個人認知不同，但她覺得該名家長的態度，是完全否定老師的存在，而且老師每日都有課程進度，讓她忍不住說「根本是線上課程之亂」。事後，她也補充「其實群組內有很多家長也不認同老師，可能會覺得我是異類媽媽吧」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「老師真的很辛苦欸」、「好像老師上線教學，學生就一定學得會一樣…」、「個人覺得不一定要視訊，視訊時間就會卡死，兩方有任何狀況就會影響」、「這樣叫人家辭職也太過分了吧」、「視訊上課其實非必要，像中、低年級的英文單字也沒幾個可以教」、「我覺得老師錄影上傳也很好啊，看影片時間很彈性」。

不過，也有不少人認為，「視訊上課開放所有學生提出問題並線上解答，效果會更好吧」、「學生可能還是會有一些問題需要老師指導，老師能上線指導一下較好吧」、「我可以理解這個家長的想法，因為有了老師教學真的對孩子很重要啊」、「老師總是要上線解答吧，不然學生不會要問誰」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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