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北捷上廁所想透氣！口罩下秒「掉馬桶」　網笑：殘酷2選1

▲有網友在捷運站上廁所時，口罩意外掉進馬桶裡，但他擔心不戴口罩會被罰，因此上網發文求助。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友在捷運站上廁所時，口罩意外掉進馬桶裡，但他擔心不戴口罩會被罰，因此上網發文求助。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 21:25:59

台灣本土疫情嚴峻，全國三級警戒也延至6月14日，因此無論是搭乘大眾運輸工具或在戶外，都需要戴上口罩，違者最重會開罰1萬5000元。近日，就有網友指出，自己在捷運站上廁所時，口罩竟意外掉進馬桶，讓他擔心被罰，而不敢走出廁所，最後只好上網求救。

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原PO在《PTT》表示，自己在捷運木柵線上廁所，原本想要透氣一下，口罩卻不小心掉進蹲式馬桶，他撿起來一看，發現口罩都濕了，甚至還沾到自己的排泄物，讓他瞬間崩潰，只好上網詢問「出去如果沒戴口罩，會罰款嗎？還是有善心人士可以來支援一下，感恩」。

貼文曝光後，網友們卻忍不住笑出來，「要戴還是想被罰自己選吧」、「撿起來沖一下水就可以了啦」、「和病毒相比屎不算什麼，快戴上」、「替你寫個慘字」、「對不起，我是先笑出來了」、「這比上廁所沒有衛生紙還慘」、「史上最殘酷的選擇」、「你還是...戴上去吧」、「雖然快笑死，但希望有好心人可以幫忙」。

▲有多網友建議按下廁所的緊急按鈕，尋求車站人員協助。（示意圖／翻攝自《unsplash》
▲有多網友建議按下廁所的緊急按鈕，尋求車站人員協助。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
不過，還有不少人認真給建議，「去跟服務台問，記名登記可提供口罩」、「認真回，捷運廁所都有捲筒衛生紙取一長條遮住口鼻，快步走到詢問處要口罩吧」、「廁所現在都有緊急按鈕，按下去就有人來幫忙了」、「捷運站有口罩販賣機」、「查了一下廁所門口賣衛生紙的有賣口罩」。

事後，原PO也在留言區回應，「已經向隔壁廁好心人借到了，出門記得多帶一片，不然就GG了」。對此，根據《自由時報》報導，北捷表示，旅客依規定不能脫下口罩，但目前捷運男女廁間都有已安裝求助鈴，若旅客有緊急狀況都可按壓，車站人員會提供必要協助。（編輯：許智超）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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