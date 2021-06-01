北捷上廁所想透氣！口罩下秒「掉馬桶」　網笑：殘酷2選1

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貼文曝光後，網友們卻忍不住笑出來，「要戴還是想被罰自己選吧」、「撿起來沖一下水就可以了啦」、「和病毒相比屎不算什麼，快戴上」、「替你寫個慘字」、「對不起，我是先笑出來了」、「這比上廁所沒有衛生紙還慘」、「史上最殘酷的選擇」、「你還是...戴上去吧」、「雖然快笑死，但希望有好心人可以幫忙」。
不過，還有不少人認真給建議，「去跟服務台問，記名登記可提供口罩」、「認真回，捷運廁所都有捲筒衛生紙取一長條遮住口鼻，快步走到詢問處要口罩吧」、「廁所現在都有緊急按鈕，按下去就有人來幫忙了」、「捷運站有口罩販賣機」、「查了一下廁所門口賣衛生紙的有賣口罩」。
事後，原PO也在留言區回應，「已經向隔壁廁好心人借到了，出門記得多帶一片，不然就GG了」。對此，根據《自由時報》報導，北捷表示，旅客依規定不能脫下口罩，但目前捷運男女廁間都有已安裝求助鈴，若旅客有緊急狀況都可按壓，車站人員會提供必要協助。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。