切賣場芒果見「白色斑點」嚇傻！內行抖真相：最好別吃

最近正值芒果盛產季，不少人把握盛產季節購買來吃，然而，就有一名女網友到大賣場買了芒果，但一切開竟然發現裡頭有「白色斑點」，讓她相當苦惱，不知能不能吃，貼文一出，掀起熱議，其中就有內行懷疑是劣變組織，類似未經後熟的果肉，建議還是別吃。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己日前到好市多購買芒果，豈料切開一看，竟然發現果肉裡面出現「白色詭異斑點」，尤其是芒果的籽附近，還有毛鬚物體，讓她又急又傻眼，「請問各位，芒果切開這樣可以吃嗎，沒碰過這樣狀況，謝謝」。





▲一名女網友日前到好市多買芒果，豈料一切開竟看到白白的斑點。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

事實上，根據《農業知識入口網》中提到，果肉劣變症有幾種狀況，其中一種就是果肉中含有白色的塊狀物，此劣變組織含有高密度的澱粉粒，類似未經後熟的果肉，嚴重時大部分的果肉均無法食用。如果民眾切開之後發現有類似情況，建議先別食用，可向賣場詢問狀況後，決定是否進行退貨。（編輯：郭佩蓉）



