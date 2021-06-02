麥當勞「置物架塞滿」沒人送！外送員狠拒：看到直接棄單

全台自5月19日起進入防疫三級警戒，指揮中心宣布暫時延長至6月14日，民眾為了減少外出避開染疫風險，加上受到梅雨鋒面影響，許多民眾選擇待在家動動手指叫外送訂餐或是補給生鮮雜貨。不過近日卻有網友發現，在麥當勞的外送餐點擺放架上，竟滿滿的都是等待外送員領取的餐點，畫面曝光也讓網友疑惑難道「是罷工了嗎？」。

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這名網友日前在臉書社團《外送員的奇聞怪事》曬出這張照片，只見某間麥當勞門市內4層的置物架上不只有好幾袋餐點，四層置物架上更堆滿了許多濃湯、咖啡和飲料，卻始終不見外送員來取餐，架上被塞得滿滿，這鮮見的場面也讓原PO納悶「吳伯毅（UberEats）是罷工了嗎？全是你們的單沒人取」。

▲門市提供給外送員的取餐專區卻沒有任何人來領取。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）

貼文曝光後，許多外送同行紛紛出面解釋原因「紙袋不好送很容易弄濕破掉被客訴，很多外送員都拒」、「要不是缺一張達標，誰願意接這種單啊」、「下雨天加疫情根本不值得冒生命去賺這種錢」、「雨天外送很拼，不只路況差，口罩淋濕根本不能呼吸，防護力很低風險不小」、「看到麥當勞直接棄單加下線先離開」。

另外也有外送員無奈表示「現在麥當勞實施什麼室內人數限制，要進去拿餐還要跟民眾後面排隊，這實在太雷了，再加上加成少，會搞成這樣完全意料之中」、「要承擔疫情風險，再加上下大雨還要跟民眾排隊取餐，誰想要跑」、「這種天氣、這種價格，一點動力都沒有，讓市場去衡量外送的存在價值吧」。（編輯：楊智傑）