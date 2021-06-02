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這次真的出事！阿伯實聯制狂掃QR Code　一開相簿尷尬了

▲因應全國防疫三級警戒，現在民眾要進入店家之前，都必須實聯制登記。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）
▲因應全國防疫三級警戒，現在民眾要進入店家之前，都必須實聯制登記。（示意圖／記者彭夢竺拍攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 17:03:25

因應全國防疫三級警戒，現在民眾要進入店家之前，都必須實聯制登記，看是要掃描QR Code或者手寫資料都可以，不少長輩不會使用行動掃描，多數都是用手寫。不過，就有網友分享自己去買東西時，遇到阿伯跟他分享「實聯制戰績」，但一看讓他差點沒暈倒，貼文引發廣大迴響。

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原PO一在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「遇到一個阿伯突然走過來把他的手機拿給我看，我一看滿頭問號....摁？阿伯這次真的出事了！」只見貼出的照片，手機畫面正是相簿的地方，仔細端看，裡頭有許多張店家QR Code的照片。原來，是阿伯搞錯了實聯制的登錄方法，以為只要打開相機拍下QR Code，就能完成登錄。

▲阿伯誤解掃描QR
▲阿伯誤解掃描QR Code的實聯制是用相機拍照即可完成登錄，結果手機相簿一堆店家條碼照。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，網友紛紛笑翻回應「真的出事了啦！阿伯不要鬧」、「趕快救救這個阿伯TAT....他前面都沒登錄到」、「救救阿伯啊，不要見死不救QQ」、「雖然很夭壽，但我真的不爭氣的笑出來，對不起TAT」、「拜託家中年輕人教教長輩....不然就手寫啦！」、「不爭氣的笑出來，希望你可以教教阿伯怎麼使用」、「救救阿伯吧，不然他之後還是不會用」；也有人表示「這個阿伯值得讚賞，不像有的人嫌麻煩死都不肯用」、「我覺得阿伯很棒啊！知道說要乖乖實聯制只是沒有人教他正確的用法，比起很多不想填或者叫小孩買東西的還要好」。

而隨後，原PO也出面更新貼文表示「已經有教阿伯正確的使用法了！」事實上，這種用相機掃描QR code實聯制其實非常簡單，如果有民眾也是跟阿伯使用同樣方法，只要打開相機掃描條碼之後，點擊上方跳出連結，將該代碼以簡訊的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記，疫情非常時期，你我都要落實實聯制。（編輯：張嘉哲）

▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
▲簡訊實聯制上路，只要3步驟5秒鐘就完成。（圖／行政院）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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