這次真的出事！阿伯實聯制狂掃QR Code　一開相簿尷尬了

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貼文一出，網友紛紛笑翻回應「真的出事了啦！阿伯不要鬧」、「趕快救救這個阿伯TAT....他前面都沒登錄到」、「救救阿伯啊，不要見死不救QQ」、「雖然很夭壽，但我真的不爭氣的笑出來，對不起TAT」、「拜託家中年輕人教教長輩....不然就手寫啦！」、「不爭氣的笑出來，希望你可以教教阿伯怎麼使用」、「救救阿伯吧，不然他之後還是不會用」；也有人表示「這個阿伯值得讚賞，不像有的人嫌麻煩死都不肯用」、「我覺得阿伯很棒啊！知道說要乖乖實聯制只是沒有人教他正確的用法，比起很多不想填或者叫小孩買東西的還要好」。
而隨後，原PO也出面更新貼文表示「已經有教阿伯正確的使用法了！」事實上，這種用相機掃描QR code實聯制其實非常簡單，如果有民眾也是跟阿伯使用同樣方法，只要打開相機掃描條碼之後，點擊上方跳出連結，將該代碼以簡訊的方式傳送給1922，如此一來就能完成實聯制登記；若是民眾手機沒有照相功能，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入店家代碼再發送簡訊即可完成登記，疫情非常時期，你我都要落實實聯制。（編輯：張嘉哲）
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