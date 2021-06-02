疫情求生改外帶！「造型餐盒」遭評1星 理由讓店家無言
台灣疫情持續爆發，全國三級警戒延長至6月14日，各縣市也陸續宣布禁止餐飲內用，店家只能在疫情期間轉型求生存，希望能度過難關。近日，就有店家抱怨，在疫情期間轉型做外帶餐盒，沒想到卻還是有客人給1星評價，原因讓他相當無言，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 17:58:25
原PO在《爆廢公社》表示，因疫情影響，只能轉型做外帶餐盒，還特地做成可愛造型來吸引客人。怎料，還是有客人給1星評價，並寫道「牛排還不錯，但我還是只能給一顆星，我覺得店家不能這樣教壞小孩，為何要把可愛的熊當成食物？不良影響啊…搞不懂，不會再去，希望店家正視這個問題」。
原PO看完無奈的說，遇到這種無言的客訴，讓他不知道怎麼回應對方，「要耐心安撫還是不予理會呢？」最後他也強調，「疫情當下，所有餐飲同業大家都辛苦了，希望客人們多點同理心，也感謝軍警消醫護」。
貼文曝光後，網友們也紛紛傻眼，「典型的找麻煩」、「如果去日本小學看其他人帶的便當，應該會直接氣死了」、「不用太認真，有的根本是來亂的」、「不知道她有沒有去客訴小熊餅乾跟小熊軟糖？」、「小孩看到可愛便當，才會食慾大增吧」、「怕自己做不出來吧」。不過也有不少人說，「不，我覺得是把好吃的食物美化成可愛的小熊，但顧客若不能接受，我會為他修改的」。（編輯：許智超）