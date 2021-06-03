童年險被沖天炮炸！女友「留陰影」他心疼　兇手曝光糗翻

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▲原PO和表弟通話後，發現造成女友陰影的兇手，就是他自己。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）

本報溫馨提醒：燃放沖天炮等飛行類爆竹煙火時，必須遵守產品包裝註明的安全注意事項，禁止對人發射或拿在手中燃放。