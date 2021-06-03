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童年險被沖天炮炸！女友「留陰影」他心疼　兇手曝光糗翻

▲有網友透露，女友在童年時，因為差點被一名男孩子用沖天炮射到，導致現在看到有人拿長條物品走來，都會下意識躲開。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友透露，女友在童年時，因為差點被一名男孩子用沖天炮射到，導致現在看到有人拿長條物品走來，都會下意識躲開。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 00:02:18

對於很多人而言，童年陰影仿佛是一種如影隨形的噩夢。近日，就有網友透露，女友在童年時，因為差點被一名男孩子用沖天炮射到，導致有人手上拿長的東西指向她，就會下意識躲閃，沒想到在和表弟通話後，意外發現自己就是兇手，讓他慌張問「究竟該怎麼辦？」貼文也引起熱議。

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原PO在《Dcard》表示，女友看到有人手上拿長的東西指向她，就會下意識躲閃，他原先以為女友小時候常被打，才會導致童年陰影的存在，但女友卻解釋，是因為小時候在中壢的公園玩耍，看到對面有人在放煙火，結果有個頭戴鴨舌帽、滑著直排輪的男生拿著沖天炮亂射，其中一發朝自己發射，結果真的射到她附近爆炸，因此產生這樣的恐懼。

原PO聽完相當火大，一邊安慰女友，一邊心想「怎麼會有這麼惡劣的人阿」。幾天後，他和住在中壢的表弟通話，突然聊到小時候拿沖天砲對戰，表弟還強調是他提議要玩的，但他實在想不起來，於是表弟就說「差不多十幾年前的事吧？只是太好笑了，我一直記得你那天就邊滑直排輪衝過來，手上拿好幾十枝一直亂射」。

▲原PO和表弟通話後，發現造成女友陰影的兇手，就是他自己。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》
▲原PO和表弟通話後，發現造成女友陰影的兇手，就是他自己。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pixabay》 ）
原PO感到不對勁，立刻追問「我當時有沒有戴鴨舌帽」，想不到表弟卻回答「應該有吧？記得小時候你很喜歡戴」。他瞬間確定，女友的童年陰影是自己造成的，忍不住崩潰問「我該怎麼辦？誠實告訴她，還是當作什麼都不知道？」

貼文曝光後，網友們紛紛建議，誠實告訴女友比較好，「笑死，請你娶她用一輩子彌補」、「誠實說喔，我推薦跪在主機板上跟她講」、「這緣分… 你可能是來還債的」、「快笑死，這緣分好早就註定了」、「這陰影有很嚴重到會影響生活嗎？如果沒有，我會講，可能會跪在地上跟她講」、「好了啦，趕快誠實講吧」、「先拿算盤跪著跟她說」。

本報溫馨提醒：燃放沖天炮等飛行類爆竹煙火時，必須遵守產品包裝註明的安全注意事項，禁止對人發射或拿在手中燃放。（編輯：許智超）

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