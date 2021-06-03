防堵疫情擴散 侯友宜籲：「重熱里」的里民沒事不要出門
新北確診的個案已連續14天破百，為防堵疫情的擴散，新北市透過大數據分析出確診個案數特別突出、足跡也特別多的區域，共有7個行政區的28個里被列為「重熱里」；新北市長侯友宜今（3）日前往「重熱里」廣播，呼籲重熱里的民眾配合防疫措施，趕快來快篩。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-03 12:11:47｜2021-06-03 21:34:27
侯友宜指出，為讓熱區防疫中心能夠打擊到重中之重的重熱里，希望重熱里的里民們，能就近的快篩站來快篩，尤其非必要就不要再出門了，沒必要的行業不要再營業，去到市場一次買足、減少次數，更重要的是能夠分流，也將進行環境的大消毒；此外，個人的防疫一定要做好，把口罩戴好、保持距離。
侯友宜說，會更嚴格、更落實、更強化相關的防疫措施，讓新北市在重熱區的防疫，能夠達到既定效果、找出確診的陽性個案，即時發現、即時遏阻，才能夠有效地防堵；再度呼籲，「重熱里的里民們，趕快，你有空就去快篩、沒事不要出門，讓我們重熱里的風險度可以降低，大家一起拚。」
新北不公布重熱里的里別，也引發各方的不同見解與批評；侯友宜強調，為了不讓這個里被標籤化，會個別通知的里長們，所以是不是重熱里，其實里長們都很清楚、也會去做廣播，相信里民們心裡也很清楚；盼大家一起努力、共同防疫，讓重熱里比較危險的地方，疫情能夠有效率的降下來。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。