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紓困也是防疫工作的一環！林右昌公布勞工生活補貼方案

▲基隆市政府也特別將防疫關懷箱升級，箱子裡除有記載相關防疫資訊的市長關懷卡，還有各式食物、醫療口罩及酒精等。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府也特別將防疫關懷箱升級，箱子裡除有記載相關防疫資訊的市長關懷卡，還有各式食物、醫療口罩及酒精等。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-03 13:39:57｜2021-06-03 13:58:46

助勞工度過難關！基隆市長林右昌今（3）日公布針對自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼方案，將視投保薪資發給1萬或3萬元生活補助；另外，也公開市府提供給居家隔離、檢疫者的加碼關懷箱。

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▲基隆市公布針對自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼方案，將視投保薪資發給1萬或3萬元生活補助。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市公布針對自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼方案，將視投保薪資發給1萬或3萬元生活補助。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌認為，紓困也是防疫工作重要的一環，市府日前已公布安心即時上工等計畫，今天已有13位市民媒合成功開始工作，市府也會針對8大類的弱勢群體直接加碼1500元；至於自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，亦有1萬或3萬元生活補助，將會有更多人受惠。

林右昌指出，只要具中華民國國籍，110年4月30日已在職業工會參加勞工保險，108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元，未請領其他機關所定性質相同的補助、補貼或津貼，月投保薪資超過2.4萬元，將發給1萬元，月投保薪資未超過2.4萬元，將發給3萬元生活補助。

此外，109年曾向勞保局請領生活補貼者，不用申請，勞保局將直接核撥勞工帳戶或寄發支票；若未曾請領生活補貼，自6月7日起至7月5日，直接至勞保局官網e化系統，以自然人憑證或免插卡雙號（健保卡+戶號）登入，輸入本人金融卡帳戶帳號、通訊地址及行動電話，登入資料無誤，將儘速撥款入帳。

林右昌說，市民朋友若對勞工生活補貼有任何的疑問，可電洽勞動部的專線2396-1266分機5555，或2420-1122分機2207基隆市政府社會處勞工行政科洽詢；另中央今日將撥2100劑疫苗到基隆，會立即針對第二、三類人員進行施打，期許能儘速形成疫苗防護網。

近來有不少善心人士或企業團體捐贈物資及善款，市府也特別將防疫關懷箱升級，箱子裡除有記載相關防疫資訊的市長關懷卡，還有各式食物、醫療口罩及酒精等；只要是目前正在居家隔離及居家檢疫的人，都可收到市府加碼的關懷箱，給大家更多的支持及關懷。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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