關在家煮三餐「孩子只會喊媽媽」　鄧惠文：學著放過自己

隨著全台三級防疫警戒延長，大家盡量不出門的日子來到第三週，孩子學生們採遠距授課，許多公司也紛紛實行WFH的模式，媽媽們要照顧孩子的課業，還要兼顧自己的事業，蠟燭兩頭燒真的好累！

《鄧一個人咖啡》明（４日）的直播，鄧醫師將在自己家中，線上陪伴大家分享

我是廣告 請繼續往下閱讀

《姊妹淘》粉專上邀大家「一句話說出待在家以來最想逃避的事」，苦悶已久的粉絲紛紛留下心聲！廣大媽媽們表示

，直言「小孩不要再叫媽媽，不是有爸爸嗎？」而每天睜開眼就在想要煮什麼，不斷「備菜 煮飯 洗碗」一直循環的料理三餐，也令媽媽們超級苦惱。

▲一句話說出待在家以來，最想逃避的事。（圖／姊妹淘臉書）

總是在外工作的爸爸們，也因居家防疫多了許多時間與老婆、孩子們在家共處，原以為可以好好享受天倫之樂，卻也讓他們大喊「饒了我吧～」。在家防疫的生活，到底是擦出火花還是摩擦？面對孩子已經拿不出招數該怎麼辦？種種疑難雜症讓人真煩心！





大家疲乏的心靈就交給鄧醫師！鎖定明（４日）的直播，鄧醫師將分享「豬隊友變成神隊友攻心守則」，原來「再親密的親子關係都需要距離」？讓我們一起鬆綁完美媽媽的框架，試著放下糾結，學著放過自己！





▲鄧醫師陪伴大家一起鬆綁完美媽媽的框架，試著放下糾結，學著放過自己！（圖／姊妹淘製作）

姊妹淘 Facebook