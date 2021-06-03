怕群聚收起垃圾箱！「社區防疫策略」她臉綠：有800戶欸
台灣疫情持續爆發，全國三級警戒延長至6月14日，民眾為了避免群聚，紛紛選擇在家防疫。不過，就有網友抱怨，社區大樓的新公告竟要收起大樓的垃圾箱，甚至要求住戶自行等垃圾車倒垃圾，讓她感到相當傻眼「800戶的大樓欸！」貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-03 21:37:50
原PO在《爆怨2公社》表示，她今天看到大樓貼出新的公告，上頭竟寫著「疫情嚴重，為了避免群聚，所以收起大樓的垃圾箱，以後需自行等垃圾車倒垃圾」，這讓原PO瞬間傻眼，忍不住說「是我理解錯誤嗎？800戶的大樓，大家一起出來倒垃圾，才是最大的群聚吧」。
貼文曝光後，網友們也紛紛認同，「樓主邏輯完全正確耶！大樓是在幹嘛」、「要800戶同時自己下來倒垃圾？如何分配乘坐電梯？」、「叫主委想像一下倒垃圾時間大家一起擠電梯的畫面」、「管委會顛倒了吧」、「傻眼，這樣只會造成更大的群聚」、「800戶怎麼同一時間分流倒垃圾，叫號碼牌嗎？」、「本末倒置...」。
另外，還有人笑說「800戶一湧上來，垃圾車後面那二個工作人員會先嚇死」、「800戶一起出來，連垃圾車都怕」、「約800戶不要繳管理費不就得了」。事後，原PO也回應「看過了大家的留言，已經去跟大樓主委反應，看他會不會有驚人語錄出現，謝謝大家」。（編輯：許智超）
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