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失守萬七！台股早盤重挫371點　京元電跌逾3%、高端跌停

▲台股早盤開紅後翻黑大跌逾300點，爆發員工群聚感染的京元電跌逾3%，而高端疫苗則再吞第六根跌停板。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股早盤開紅後翻黑大跌逾300點，爆發員工群聚感染的京元電跌逾3%，而高端疫苗則再吞第六根跌停板。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-06-07 10:11:03｜2021-06-07 10:24:05

美股上周五收紅，不過，在國內本土疫情持續延燒，位於苗栗的電子廠京元電、智邦爆發群聚感染，台股今（7）日早盤開紅後翻黑，大跌逾300點，並跌破萬七，一度下探16775.85點，重挫371.56點。而累計染疫人數高達195人的京元電盤中跌逾3%，股價來到40.2元，目前仍跌逾1%，而高端疫苗則苦吞第6根跌停板，股價來到207.5元。

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在投資人對美國聯準會（Fed）縮減刺激措施的疑慮降低，美股上周五收紅，其中道瓊工業指數終場上漲179.35點，漲幅0.52%，收在34756.39點；標普500指數漲37.04點，漲0.88%，收在4229.89點；那斯達克指數亦上漲199.98點，漲幅有1.47%，收在13814.49點。

不過，台股今日早盤以17176.09點、上漲28.68點開出後，在苗栗電子大廠群聚感染擴大，台股也隨即由紅翻黑，跌幅更持續擴大，最後失守萬七，一度跌破16800點，大跌371.56點，下探16775.85點，目前仍跌逾261點左右，而鴻海更跌逾2%，台積電及聯發科也跌逾1%。另累計確診人數達195人的京元電，今日股價一開盤跌逾2%，更一度下探40.2元，跌幅逾3.5%，而同樣有員工確診的智邦、超豐早盤也一度跌逾3%，股價分別下探281元、68.5元。

至於高端疫苗今日股價再度跳空跌停，下殺到207.5元，委賣高掛逾6千張，市值蒸發近400億元，與最高峰417元相比，股價直接砍半。而上周五止跌回穩的台康生技，今日早盤以153元開出，漲逾5%，股價一度攻上漲停觸160元，目前仍漲逾8%，來到158.5元。

就類股表現來看，在國內本土疫情持續延燒下，今日早盤生技醫療類股、化學生技醫療仍逆勢上漲，但隨著台股跌幅擴大，漲幅也收斂，而造紙同樣也逆勢漲逾5%。就個股表現來看，電子權值股包括台積電、聯發科及鴻海也都跌，其中鴻海目前跌逾2%，聯發科及台積電跌逾1%，倒是日月光、友達、群創漲幅則都有1%以上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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