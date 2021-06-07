失守萬七！台股早盤重挫371點　京元電跌逾3%、高端跌停

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不過，台股今日早盤以17176.09點、上漲28.68點開出後，在苗栗電子大廠群聚感染擴大，台股也隨即由紅翻黑，跌幅更持續擴大，最後失守萬七，一度跌破16800點，大跌371.56點，下探16775.85點，目前仍跌逾261點左右，而鴻海更跌逾2%，台積電及聯發科也跌逾1%。另累計確診人數達195人的京元電，今日股價一開盤跌逾2%，更一度下探40.2元，跌幅逾3.5%，而同樣有員工確診的智邦、超豐早盤也一度跌逾3%，股價分別下探281元、68.5元。
至於高端疫苗今日股價再度跳空跌停，下殺到207.5元，委賣高掛逾6千張，市值蒸發近400億元，與最高峰417元相比，股價直接砍半。而上周五止跌回穩的台康生技，今日早盤以153元開出，漲逾5%，股價一度攻上漲停觸160元，目前仍漲逾8%，來到158.5元。
就類股表現來看，在國內本土疫情持續延燒下，今日早盤生技醫療類股、化學生技醫療仍逆勢上漲，但隨著台股跌幅擴大，漲幅也收斂，而造紙同樣也逆勢漲逾5%。就個股表現來看，電子權值股包括台積電、聯發科及鴻海也都跌，其中鴻海目前跌逾2%，聯發科及台積電跌逾1%，倒是日月光、友達、群創漲幅則都有1%以上。
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