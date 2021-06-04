特企／讓銀飾不再發黑氧化就靠《閃銀袋》

「好不容易買到喜歡的銀飾、戒指或耳環，過一段時間，卻因為收納方法不對，擺放時間過長，就開始氧化變黑。」是許多女生都有的共同經驗。但現在除了用拭銀布或洗銀水來保養，市場上還多了一種全新選擇-閃銀袋，只要把銀飾收藏在內，就能夠長時間置放，也保有飾品原本的閃亮光澤。





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閃銀袋最初是由部落客馬克媽媽的分享，在CP值超高的狀況下開始受到網路使用者的注意及討論。在閃銀袋出現前，要保養或處理已經氧化的銀飾品，坊間大都以拭銀布、洗銀水、鋁箔加熱水氧化還原等方法為主，但這樣做不僅耗費時間，若銀飾是有雕花或是比較複雜的造型，也無法恢復原本的光澤，還有可能還會對銀飾品本身構成傷害。





根據網路調查，有八成的網友都有銀飾氧化的問題，其中高達55%網友表示，因為怕銀飾氧化，平時會使用一般的夾鏈袋收納銀飾品，但放久了一樣會有氧化變黑的現象，並無良好的保存結果。這是因為一般夾鏈袋雖然阻隔了外界空氣，但袋中的空氣仍會對銀產生氧化反應，依舊會有生銹變黑的狀況；而RAZ閃銀袋，產品的基本原理為內層是VCI抗氧化膜，將尚未氧化的金屬飾品裝入袋中，抗氧化膜會持續揮發抗氧化氣體附著於金屬表面，形成保護層以阻絕袋中的空氣，有效期可長達3年之久。因袋子本身厚實不易破，效期到了仍可作為一般夾鏈袋使用，一點都不會浪費。





閃銀袋適用的金屬除了銀之外，也適用於銅、鋁、鐵，所以除了一般如耳環、戒指、手鍊、項鍊等金屬飾品外，像是手錶等容易氧化的物件都適用。產品亦經過SGS檢測，達到食品級的安全無毒等級，MIT台灣製造，閃銀袋可保護銀飾外，也守護著消費者的安全。



