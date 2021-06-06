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寵毛大使／太魯閣號事故出動狗搜救　小隊長讚搜救犬表現

▲今年4月發生的太魯閣號事故，其實很少人知道曾動員一批搜救犬協助搜救。（圖／陳明安拍攝）
▲今年4月發生的太魯閣號事故，其實很少人知道曾動員一批搜救犬協助搜救。（圖／陳明安拍攝）

文/寵毛網

2021-06-06 12:00:00

《寵毛網》天天分享療癒毛孩大小事、提供寵物照護知識、順利解決新手飼主的疑難雜症，是許多主人的好幫手！今年更推出《寵毛大使》廣邀知名人物來大聊「毛孩經」，除了分享毛小孩可愛的一面以外，更探討牠們的背後故事。台灣今年4月初發生太魯閣號事故不幸的意外，這回我們來到新北市三峽區的新北市政府消防局大埔分隊，這裡其實有一批默默守護著人類、不為人知的狗英雄！

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▲平時救災時英勇的搜救犬，其實存在耍寶天真的一面。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）
▲平時救災時英勇的搜救犬，其實存在耍寶天真的一面。（圖／寵毛網，記者陳明安攝）
 

新北市消防局大埔分隊，是專門訓練搜救犬與警犬的基地，我們在小隊長凌國智的帶領下，參觀犬居、狗狗健身房、洗澡間、訓練場、出勤車，一探搜救犬平時的生活樣貌。搜救犬傑克羅素㹴犬「浩克」，面對陌生人的到來，不僅不怕生還表現出無比熱情，開心到在地上滾來滾去，其實太魯閣號事故的救援浩克的貢獻功不可沒呢！

想更了解搜救犬的故事，像是要具備哪些特質？成為合格搜救犬必須經歷的考驗？搜救犬前往救援的背後秘辛？更多精采的內容請鎖定寵毛推出的《寵毛大使》， 歡迎追蹤《寵毛網》及粉絲團、Youtube頻道、與Podcast，掌握最新動態。（編輯：楊釆蓉）

 

◆《寵毛大使》 Podcast：https://bit.ly/323VB5t
◆《寵毛大使》系列報導： https://bit.ly/3g6WnoV
 

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