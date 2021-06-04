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WFH意外抓同事偷吃！神人一招查出　網跪了：高手在民間

▲不少企業為了防疫實施「居家辦公（Work from home）」模式，卻有網友爆料意外因此抓到同事偷吃，原因曝光後就引來不少人朝聖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲不少企業為了防疫實施「居家辦公（Work from home）」模式，卻有網友爆料意外因此抓到同事偷吃，原因曝光後就引來不少人朝聖。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 21:17:59

近期台灣本土疫情延燒，不少企業為了防疫紛紛實施「居家辦公（Work from home）」模式，希望以此減少員工外出染疫風險。不過，就有網友爆料，意外因為居家辦公抓到同事婚外情，原因曝光後就引來不少人朝聖直呼「高手在民間！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張對話紀錄截圖，只見畫面中，一名網友指出現在公司正在實施遠距辦公，卻讓他意外發現公司天大的八卦，隨即爆料「有兩個人用同一組IP連回公司」，指出遠端工作結果這兩名同事網路位置相同，懷疑是在同個地方一起上班、開會。

其他人見狀趕緊詢問「男女嗎？」該名網友再解釋「對！男的已婚有小孩，女的單身」，最後狠酸「居家辦公結果兩個出來找一個家」。對此，原PO也在內文搞笑直言「就算WFH也是會發現秘密的呦 」。

▲網友透過點腦IP位置發現已婚男同事和單身女同事在同一處。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友透過點腦IP位置發現已婚男同事和單身女同事在同一處。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文曝光後，就引來許多網友驚訝留言，「超多這種的，居家辦公跑到飯店做連結。還不願配合實聯制」、「太八卦了」、「高手在民間」、「網路線與網路線的連結啦，合理」、「要先人與人連結才可以跟公司網路連結 」、「居家辦公的～～VPN教學先學起來XDDD」。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心統計至6/04，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/04，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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