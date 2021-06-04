糗大了！「一字之差」這單位專線被打爆 紓困是1988啦
台灣COVID-19疫情嚴峻，全國三級疫情警戒持續至6/14，目前尚未看出疫情趨緩跡象，嚴重衝擊消費經濟。對此，除了醫護人員拼防疫，行政院也推出「紓困4.0」方案，照顧一般民眾生計，今（4）日首波紓困補助金便開始陸續發放。不過，許多民眾打行政院紓困專線1988詢問狀況，卻意外「一字之差」誤撥電話，讓金融評議中心專線被打爆，董事長還為此發聲求救。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 23:17:22
金融評議中心董事長林志潔今晚在臉書發文，拜託大家幫忙分享澄清，金融消費評議中心的金融服務專線是「1998」，而行政院紓困專線是「1988」，林志潔董事長反覆強調3次「1988」，更直呼「本中心電話被誤打爆，造成金融消費者諮詢電話打不進來，而負責的五位諮詢接線同仁，已經接電話接到完全沒有聲音了...」
網友紛紛在底下留言回覆說，「真的很像，誤會大了」、「跟本公司戰情專線有異曲同工之妙」、「名字取得太相似，啥都19」。林志潔董事長也在留言處無奈補充，「結果消費者都打不進來，我們諮詢同仁累到完全無法講話」。
行政院除了推動「紓困4.0」方案外，亦有多項直接與民眾相關的措施，包含「展期不罰」、「寬緩及減租」、「緩辦及延期」、「緩繳及減收」等面向。《NOWnews今日新聞》之前「領不到紓困別慌！水電費、信用卡費可緩繳 便民措施盤點」報導中也有整理出目前中央所公布的各項安心防疫措施，方便大家一次看懂。（編輯：倪浩軒）
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