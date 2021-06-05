女打疫苗喊「隊伍排超長」！男友抖爆 看完照片一秒安心
台灣本土疫情持續延燒，全國持續警戒在三級防疫階級，政府強力宣導，民眾應該避免非必要之群聚，而在新冠疫苗不足的情況下，目前則是優先讓醫護第一線人員及警消第三線人員施打。對此，就有網友分享自己女友去接種疫苗時表示「隊伍排很長」，讓他內心感到有點不安，結果看到照片之後，瞬間鬆了一口氣。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 13:39:55｜2021-06-05 13:40:55
原PO在PTT貼文指出「女友因為平常都有在支援醫護作業，今天就去打新冠疫苗，剛剛傳訊息問她還順利嗎？結果女友跟我說隊伍很長，心中突然閃過『現在這個時候不能群聚』的警報，後來女友傳了照片過來之後，就放下心，但也很無言」。
只見貼出的照片，女友傳來的照片並非真的是「人擠人排很長的隊伍」，而是每個人之間至少間隔超過2公尺的距離，遠遠超過疾管署規定的「戶外1公尺」的距離，也讓原PO看完之後瞬間鬆了一口氣「真的是很長的隊伍...辛苦大家了」。
貼文一出，網友紛紛回應「天阿這個距離XD真的很長」、「哈哈哈哈太好笑，果真是醫護人員欸，防疫意識超高」、「是真的很長沒錯XD至少人跟人三公尺吧」、「這距離超過3公尺了wwww」、「點開圖害我笑出來，也隔太遠了吧！」、「很讚的距離，大家加油，辛苦了」、「大家防疫觀念真好，不愧是醫護，辛苦他們了」。（編輯：張嘉哲）
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