長輩電爆年輕人！爸爸玩「這手遊」破9000關 全場掀共鳴
現在科技發達，人手一支智慧型手機再正常不過的事情，而手機除了拿來通話之外，也會有不少人拿來玩遊戲打發時間，不過通常都是以年輕族群的玩家為居多。不過，近日就有網友分享自己的爸爸長期是一款手遊的粉絲，不僅超愛玩，還已經突破9000關，許多網友看了掀共鳴熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-05 17:08:17
原PO在「Dcard」貼文指出「我爸真的是Candy Crush粉！我一直都知道他很愛玩，那天他截圖遊戲畫面傳到我們家的群族，結果一看，他又玩到最後一關9485關了！我爸真的沒用任何外掛，都是自己玩，真的甘拜下風.....我記得我當時後玩到200多關就已經放棄了。」
貼文一出，引爆網友共鳴「我以為只有我媽愛玩＝＝....9485跪了」、「我爸也是，我生日當天我爸還在玩！全家等他破關我才開始唱生日歌！」、「我爸也是！每個禮拜都在等新關卡...」、「媽媽9485+1，他每禮拜最期待新關卡出爐＝＝」、「我媽也是8千快9千....不過真的蠻好消磨時間的」、「姑姑9200關路過，姑丈也是8000多關，年輕人可能玩兩百關就不想玩了，被慘電」、「太佩服了，老人家這方面算是牛」、「還以為是我發的文，我爸也9000多關在等新關卡」、「本來想說我媽媽2000多關已經很嚇人了，沒想到有9000神人！」
事實上，《Candy Crush Saga》是由英國網路遊戲公司King Digital開發的寶石方塊遊戲，在2012推出之後就一夕爆紅，其玩法就是滑動遊戲內的糖果，使其成為三個或者五個的組合，配合道具消除所有應對任務及方格，遊戲問世9年多，截至目前為止已經有9485關，沒想到卻有長輩們勤奮不懈的遊玩，一舉突破關卡天際，讓人感到佩服。（編輯：張嘉哲）