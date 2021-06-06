餃子餡總是乾巴巴？掌握「1關鍵絕招」：保證鮮嫩又多汁

水餃是一年四季都能吃到的食物，因為食材容易準備，且口味變化多元，許多人都會在家自製，再放入冰箱冷凍保存。不過，包水餃看似簡單，其實要包的好吃可沒那麼容易，究竟該如何讓餃子餡料吃起來鮮嫩多汁呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「1

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《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，許多人

《小乾倩倩的遊戲的美食》強調「務必給

打水

▲究竟該如何讓餃子餡料吃起來鮮嫩多汁呢？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「1關鍵絕招」。（示意圖／取自Pexels）

《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，其實打水也是有講究的，只給餡料裡放清水，餡料確實很嫩，但仔細品嚐，餃子還是有一些腥味，吃起來不香，因此要把清水換成「蔥薑水」，如此便能去腥增香，又能讓餡料變鮮嫩，而實際做法也相當簡單，首先，將生薑和大蔥切碎放溫水中浸泡，放涼之後使用，接著在絞肉（切記！不要純瘦肉，不然口感會很差）中放入生抽、食鹽等調味料，朝著同一個方向攪拌，攪拌到出現一點黏度即可，再將三分之一蔥薑水倒進肉餡中，朝著剛才的方向攪拌，攪拌到水分完全吸收。





隨後，倒入第二次蔥薑水，繼續朝著一個方向攪拌，直到充分吸收，看肉餡的狀態還能不能再加水，如果餡料已經看起來很水嫩，但又不出水的狀態，那說明打水完成了，若不是，還需要多加一次蔥薑水。最後，在肉餡裡加入適量花椒油，藉此去腥增香，朝著一個方向攪拌均勻後，肉餡就做好了，蓋上保鮮膜，放冰箱冷藏一會兒，使其醃製入味。調好的肉餡，可以拌入任何蔬菜，該焯水的焯水，該殺水的殺水，和肉餡混合後，餃子餡就完成了。（編輯：許苡晴）



