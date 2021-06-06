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男好市多買生魚片隔天一看尷尬！真相曝　網反讚：沒錯啊

▲一名男網友日前到好市多補貨買了一盒生魚片，豈料隔天一看卻超尷尬，然而真相曝光後，網友反而大讚「沒錯啊」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友日前到好市多補貨買了一盒生魚片，豈料隔天一看卻超尷尬，然而真相曝光後，網友反而大讚「沒錯啊」。（圖／翻攝自《Dcard》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 14:33:51

受到新冠肺炎（COVID-19）本土疫情影響，全台升三級警戒延長至6月14日，政府也呼籲民眾到傳統市場、大賣場補貨，記得「少去多買、一次購足」，不過，也有一名男網友日前到好市多補貨買了一盒生魚片，豈料隔天一看卻超尷尬，然而真相曝光後，網友反而大讚「沒錯啊」。

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一名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友用盡全力的孝順」為題發文，表示男友日前到好市多補貨，順便買了一盒鮭魚握壽司，打算隔天早上起來再好好享用，豈料一早起床，竟然看到整盒鮭魚壽司被媽媽「全拿去蒸了」，讓他哭笑不得。

▲原PO男友買了一盒生魚片。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO男友買了一盒生魚片。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲豈料竟天生魚片竟然被媽媽拿去蒸了。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲豈料竟天生魚片竟然被媽媽拿去蒸了。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「炙燒握壽司」、「哈哈哈哈哈哈哈哈，太好笑了」、「我媽曾把我買的鮭魚卵軍艦拿去微波，我的荷包在哭！我聽到了」、「蒸的感覺很好吃欸」、「我還以為這是我家的故事呢…… 找到同伴了」、「我男朋友他媽是把魚拿去煮味噌湯」、「我阿嬤也曾貼心的幫我把冰在冰箱的溏心蛋加熱了呢」。

不過原PO也在文末更新，「以上笑笑就好，怕有人不知道是隔夜生魚片，還是弄熟比較安全」，而她也補充，「另外男友表示：弄熟後超難吃，也給各位參考，立即吃掉才是王道」。

對此，有網友表示，「生魚片隔餐食用的確是加熱比較好」、「欸拜託，他媽媽沒做錯，生食雖然很爽但不能隔夜，尤其放進冰箱，冰箱很多細菌啊」、「生魚片握壽司要當下吃完，冷藏保存細菌還是很快就會滋生，我之前買好市多的沙拉當下吃了一半丟冰箱，隔天拿出來吃完半小時後就全部吐出來了」、「隔餐的生魚片還是做成熟食比較保險」、「疫情下，還是熟食比較好喔」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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