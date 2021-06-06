男好市多買生魚片隔天一看尷尬！真相曝　網反讚：沒錯啊

受到新冠肺炎（COVID-19）本土疫情影響，全台升三級警戒延長至6月14日，政府也呼籲民眾到傳統市場、大賣場補貨，記得「少去多買、一次購足」，不過，也有一名男網友日前到好市多補貨買了一盒生魚片，豈料隔天一看卻超尷尬，然而真相曝光後，網友反而大讚「沒錯啊」。





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一名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友用盡全力的孝順」為題發文，表示男友日前到好市多補貨，順便買了一盒鮭魚握壽司，打算隔天早上起來再好好享用，豈料一早起床，竟然看到整盒鮭魚壽司被媽媽「全拿去蒸了」，讓他哭笑不得。





▲原PO男友買了一盒生魚片。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲豈料竟天生魚片竟然被媽媽拿去蒸了。（圖／翻攝自《Dcard》）

對此，有網友表示，「生魚片隔餐食用的確是加熱比較好」、「欸拜託，他媽媽沒做錯，生食雖然很爽但不能隔夜，尤其放進冰箱，冰箱很多細菌啊」、「生魚片握壽司要當下吃完，冷藏保存細菌還是很快就會滋生，我之前買好市多的沙拉當下吃了一半丟冰箱，隔天拿出來吃完半小時後就全部吐出來了」、「隔餐的生魚片還是做成熟食比較保險」、「疫情下，還是熟食比較好喔」。（編輯：郭佩蓉）



