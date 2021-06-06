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超商狂遇奇葩客人！國中弟買冰棒「必微波」　真相惹哭網

▲有超商店員透露，上班時常遇到奇葩客人，像是有位弟弟都買同一款冰棒，卻要求她微波冰棒。（示意圖／取自unsplash）
▲有超商店員透露，上班時常遇到奇葩客人，像是有位弟弟都買同一款冰棒，卻要求她微波冰棒。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 21:21:52

台灣的便利商店不但數量驚人，服務項目更是五花八門，無論是購物、繳費或寄取貨物等都能解決，令多數民眾相當依賴。近日，就有店員分享，雖然上班時常遇到奇葩的客人，但其中一位弟弟的故事，卻讓她印象深刻，貼文一出，也惹哭一票網友。

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原PO在《Dcard》表示，自己是名超商店員，上班時常遇到一些奇葩客人，尤其在晚上更是「越夜越精彩」。她接著分享幾位印象深刻的客人，其中有一位是近50歲的大叔，在超商取了兩張客運票，結帳時把其中一張票遞給她，並說「這張票是給妳的」。

原PO看那著張票，是隔天中午從「板橋往朝馬」的票，頓時不知道該怎麼辦，結果大叔竟對著她說，「疫情正熱！台北淪陷了...跟我去台中避難」，她聽完想笑又怕激怒對方，於是趕緊把票還給大叔，並用服務別的客人為由將對方打發。

▲弟弟向原PO解釋，因為想念阿嬤做的芋頭西米露，所以才將類似味道的冰棒微波來吃。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲弟弟向原PO解釋，因為想念阿嬤做的芋頭西米露，所以才將類似味道的冰棒微波來吃。（示意圖／翻攝Pixabay）
另外一位客人是個弟弟，每天晚上九點左右，都會穿著國中運動服來買冰，弟弟不但都買同一款冰棒，還會自備碗說要「微波」冰棒。原PO某天忍不住問「弟弟你為什麼都喜歡這樣吃啊？」想不到對方竟回答，「融化變成水後，很像以前阿嬤常做的芋頭西米露啊」。

原PO後來才得知，因為弟弟的阿嬤失智症惡化，家人不得已將阿嬤送到養老院，但最近因為疫情影響，無法去探望阿嬤，因此弟弟才會用這種方式，表達對阿嬤的思念，她聽了相當感動。事後，只要是她值班遇到這位小弟，都會請他吃冰，「可能是同為隔代教養家庭出生長大的情懷吧」。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「等一下，弟弟的故事也太感人了吧」、「最後一個故事有洋蔥啊」、「弟弟吃的不是冰，也不是西米露，是思念啊⋯」、「看著看著鼻子就酸了，想阿嬤」、「看到後面有洋蔥」、「弟弟蠻可愛的，能想到這種方式，但還是不要吃太多冰啦」、「為什麼要在最後面放洋蔥啦」、「最後一個太洋蔥了吧」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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