超商狂遇奇葩客人！國中弟買冰棒「必微波」　真相惹哭網

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原PO看那著張票，是隔天中午從「板橋往朝馬」的票，頓時不知道該怎麼辦，結果大叔竟對著她說，「疫情正熱！台北淪陷了...跟我去台中避難」，她聽完想笑又怕激怒對方，於是趕緊把票還給大叔，並用服務別的客人為由將對方打發。
另外一位客人是個弟弟，每天晚上九點左右，都會穿著國中運動服來買冰，弟弟不但都買同一款冰棒，還會自備碗說要「微波」冰棒。原PO某天忍不住問「弟弟你為什麼都喜歡這樣吃啊？」想不到對方竟回答，「融化變成水後，很像以前阿嬤常做的芋頭西米露啊」。
原PO後來才得知，因為弟弟的阿嬤失智症惡化，家人不得已將阿嬤送到養老院，但最近因為疫情影響，無法去探望阿嬤，因此弟弟才會用這種方式，表達對阿嬤的思念，她聽了相當感動。事後，只要是她值班遇到這位小弟，都會請他吃冰，「可能是同為隔代教養家庭出生長大的情懷吧」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「等一下，弟弟的故事也太感人了吧」、「最後一個故事有洋蔥啊」、「弟弟吃的不是冰，也不是西米露，是思念啊⋯」、「看著看著鼻子就酸了，想阿嬤」、「看到後面有洋蔥」、「弟弟蠻可愛的，能想到這種方式，但還是不要吃太多冰啦」、「為什麼要在最後面放洋蔥啦」、「最後一個太洋蔥了吧」。（編輯：許智超）
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