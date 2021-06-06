最後一次內用的餐廳？眾人淚憶狂刷「整排答案」：好想念
國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心於5月15日宣布雙北升為第三級疫情警戒，沒過多久5月19日亦宣布全台升為三級警戒，為了防堵疫情，多縣市陸續宣布餐廳禁內用，一律改以外帶的方式。對此，就有一名女網友好奇詢問「鄉民最後一次內用的餐廳是哪一間？」這一問也釣出許多鄉民懷念起疫情趨緩時的台灣。
編輯中心/綜合報導
2021-06-06 22:21:51｜2021-06-07 11:40:26
原PO於PTT WomenTalk板上以「鄉民最後一次內用的餐廳是哪一間？」為標題發文，表示回想起來，自己最後一次內用的餐廳似乎是肯德基，「那時候好像是實聯制的第一天還是第二天，因為我不住在雙北，所以還沒升級」。
但她指出，許多家速食連鎖店率先宣布實聯制，「只記得那天內用的人比較少，後來過沒兩天就全國都升級，就再也沒辦法在肯德基內用了」，這也讓她好奇發問「鄉民最後一次內用的餐廳是哪一間？」
問題曝光後，隨即引來眾人回應，「餐酒館，跟喜歡的人一起去的」、「吃火鍋...嗚嗚好想吃喔！也想吃燒肉」、「sukiya～沒想到過幾天就爆發疫情了」、「放假去吃有囍，後來就疫情就爆了」、「壽司郎，邊吃邊看到疫情爆開的新聞」、「爭鮮…那天已經很肅殺了都沒什麼人了」、「就在那個禮拜六早餐店，吃完回家就看到緊急記者會...」、「麥當勞，現在好想念平凡的日子」、「我好想念金山有間炸雞披薩店，超好吃份量大」。
因應疫情居高不下，指揮中心在5月25日延長第3級警戒到6月14日。行政院今天（7日）宣布再延長兩週到6月28日。只能說這波疫情來得十分突然，民眾雖然十分懷念回到餐廳內用的日子，但為了防疫著想，可能還要再等一段時間。（編輯：陳雅雲）
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