孩子線上學習不專心　八里療養院提供家長線上諮詢

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葉佳姍建議，1、訂日常生活作息表：在家裡不像在學校有明確上下課的時間維持規律作息，因此訂定生活作息表很重要，訂定完後可透過視覺提醒協助記憶，例如貼在容易看到的地方等；而作息內容安排的原則，包括課程時間縮短到半小時內、動靜穿插安排、加入家事或休閒及社交時間等，家長們也可配合孩子的獎勵制度來進行。
2、上課前十分鐘運動，調整警醒度：可進行適當的結合前庭覺、本體覺輸入的活動，例如開合跳30下、跳繩100下等，並視孩子的情況調整頻率及強度。也可以利用遊戲的方式增加孩子動機，例如海洋世界或是下載運動遊戲的APP。
3、建置專心的學習環境：在上課前約定把玩具收起或拿布蓋上，同時觀察是否有其他易使孩子分心物品？可調整座位讓視覺面向無受干擾的地方、必要時戴上耳機，並注意燈光明暗程度、調整適當的桌椅高度等；在建置好學習環境後，可固定上課座位，以使孩子較容易進入學習狀態。
4、每日家長給予回饋分享：在一天的結尾，可結合孩子一天表現做總結，搭配集點制度獎勵。可請孩子思考並分享自己今日的表現，若有正向的行為需給予鼓勵，負向行為則共同討論可如何修正；而集點制度需設定具體、可行的目標行為，觀察孩子喜歡的事物作為獎勵，可每天統計點數，每週兌換獎勵。
此外，也有多位家長提到因應防疫而缺乏戶外的活動，孩子容易躁動不安；葉佳姍也提供了簡單的活動，包括小飛機、小桌子、撐椅、熊爬等，可以讓孩子們在家能夠消耗一些過多的能量，方便未來的居家遠距學習。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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