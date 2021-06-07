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《AV帝王2》金句搶先曝！累了就別看上面　下面有我在

▲山田孝之（右）覺得人活著就好。（圖／Netflix）
▲山田孝之（右）覺得人活著就好。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/台北-東京連線報導

2021-06-07 19:07:17

改編自真實故事的《AV帝王》將推出第二季，主演群山田孝之、滿島真之介、玉山鐵二今（7日）抽空接受台灣媒體視訊訪問，玉山鐵二透露「SM體驗」讓他印象深刻，山田孝之對於90年代的日本人「大方從車內往外丟垃圾」感到震驚，3位也分享劇中金句給觀眾，希望年輕人撐不下去時，想逃走也沒關係，「以日本的文化來說，『上面』是還有更厲害的意思，所以成功也不要得意。很辛苦的時候不要一直看前面、看上面，偶爾回頭停下腳步喘一口氣也可以的」。此外，他們也透露疫情當下，劇組如何以高規格拍攝成人親密動作橋段。

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聊到拍攝《AV帝王2》的最大挑戰，玉山鐵二因劇中有被綁吊橋段，坦言「SM風格」讓他印象深刻，他說：「像那樣被綁起來、吊起來，是我以前沒有嘗試過的。也因為沒有試過這種很害羞的拍攝，所以在拍攝時，也很享受這種特別的經驗。但我透過這次的演出，我可以確定的是我不是M屬性！」滿島真之介隨之補充：「我是在最近的距離看這場戲，他被專業人士綁起來時，瞬間露出不悅的表情！」證實玉山鐵二真的不是「抖M屬性」。

除了18禁的場面，山田孝之、滿島真之介、玉山鐵二也分享劇中金句，山田孝之表示：「能活著就好！」玉山鐵二則說：「以日本的文化來說，『上面』是還有更厲害的意思，所以成功也不要得意。村西的台詞『想死的時候就看下面，下面有我在』，我覺得這個台詞是最符合這個時代的台詞，希望大家都能夠銘記在心，撐不下去的時候逃走也沒關係，很辛苦的時候不要一直看前面、看上面，偶爾回頭停下腳步喘一口氣也可以的！」滿島真之介選擇黑木香的「請殺死我」台詞，表示：「因為這句台詞，說服後半段村西只想著要活下去的狀態，也是第二季很重要的主題。」

▲滿島真之介（左）透露玉山鐵二很厭惡劇中被虐橋段。（圖／Netflix）
▲滿島真之介（左）透露玉山鐵二很厭惡劇中被虐橋段。（圖／Netflix）
《AV帝王2》從平成時代開始說起，3位演員透過故事認識90年代的日本，當時麥當勞奶昔很夯、薪水則直接給一整疊鈔票，山田孝之也分享最讓他印象深刻的橋段，就是「從車內往外丟垃圾是很正常的事」，他說：「我對於可以從車子丟出垃圾這件事很驚訝。我記得以前路上的確比較多垃圾，但覺得沒有那麼誇張。但是在拍攝那場戲時，工作人員們說：『對！以前真的就是這樣。』。」

滿島真之介表示：「我看了成品後，覺得手機的出現是一個很大的關鍵，我也認為是村西被孤立的其中一個原因，因為手機可以直接對話，但以前在公司，是由社長或高層傳話，中間會有人轉接，很多祕密或痛苦都不能說，但有了手機他就可以直接打給村西。有自己的祕密變成理所當然的事情，所以手機應該是意味著昭和時代到平成時代一個很大的關鍵。」

《AV帝王》講述村西透（山田孝之 飾）推廣AV產業的盛世。他為了追求「成人產業」不一樣的事物，在A書發展到A片的過程中，因被競爭對手陷害而多次進出監獄，他不氣餒賭上人生，與黑木香（森田望智 飾）真槍實彈拍攝《我愛性虐待》一炮而紅；直到第二季，村西透再展野心，為了完成在衛星電視上播A片的夢想，不顧一切亂花錢，甚至無視周遭人的意見，最後與大家分道揚鑣，自立門戶開設製片公司，但隨著經濟泡沫影響，村西透的情況每況愈下。《AV帝王2》將於6月24日在Netflix全球播出。

▲山田孝之（左）對於90年代的日本人「大方從車內往外丟垃圾」感到震驚。（圖／Netflix）
▲山田孝之（左）對於90年代的日本人「大方從車內往外丟垃圾」感到震驚。（圖／Netflix）
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