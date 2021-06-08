房市／零接觸委託降風險　疫情買賣屋新招

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來疫情嚴峻，為了降低接觸機會，針對賣方屋主端，信義房屋也推出「零接觸委託」。永康鹽行店店長李聿旌說明，疫情期間，仍有部分民眾有換屋需求，因而需出售原本居住的房子，甚至因為疫情影響資金配置，必須在此時出售房屋，為降低接觸機會，零接觸委託就是請仲介人員先寄送紙本的委託書，或是傳送電子PDF檔案予屋主，屋主收到後，仲介人員以視訊方式線上解說委託書內容。
李聿旌指出，待屋主了解委託書內容之後，仲介人員會先透過調閱謄本等方式進行身分確認，確認無誤後，將實體的委託書放在信箱，由屋主親自簽名；屋主簽名後把委託書、空屋鑰匙放入信箱，仲介人員取回後，拍照與屋主確認並核對收件，就完成委託的程序。屋主全程都不需與仲介人員當面接觸，都是透過視訊及間接的方式完成程序。
一般來說，待售的房屋分成空屋與屋主仍居住在內這兩種。李聿旌表示，除了看屋前都會做好量體溫、消毒等措施，空屋在疫情期間的確較好安排帶看，相對也會較好銷售；但若不是空屋，考量室內不群聚的規範，並為降低買賣雙方接觸風險，同仁也會與屋主約定好一周某個時段，在單一時段帶看一組買方，且單純以檢視屋況為主，有其他進一步問題，待看屋後再由仲介人員以電話或視訊方式回答買方，盡量壓縮看屋時間。