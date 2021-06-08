房市／不住透天？花蓮2房也搶手

網友討論，看到許多花蓮建案主打「大樓2房」，因而感到相當好奇，中小坪數2房的產品，在非都會區的花蓮也有市場嗎？未料，許多在地網友紛紛表示，不只外地客會來買，許多當地人也會在機能較佳的花蓮市區準備一間華廈作為退休宅；在地房仲也說，市區華廈以總價、機能取勝，對本地及外地買方均有吸引力。
財經中心/綜合報導
2021-06-08 18:00:00
花蓮好山好水，過去住宅產品也以透天、農舍等為主，因此有網友好奇，近年花蓮市區出現許多華廈建案，還主打「2房、高坪效」，這類中小坪數的產品在當地真的會有市場嗎？結果許多網友紛紛表示，除外地客購置度假宅的需求，許多在地親友對於室內10多坪的2房、1+1房其實接受度也頗高，通常都是考量家庭人口減少，不到20坪的室內空間已經夠用，加上華廈有電梯、有管理，周邊無論醫療或各項生活機能又很充足，有些在地人鄉下已有一間透天老家，就會考慮另買一間市區華廈作為退休宅。
對此，住商不動產花蓮林森加盟店店長林偉彬表示，市區中小坪數華廈需求仍強，最主要關鍵在於，雖然花蓮多平房、透天別墅、農舍等「鄉村型產品」，但釋出量相對少，也較少新建案供給；反觀近年興起的市區華廈建案，供給量漸增，當然會吸引購屋族目光，此外，這類物件總價多在400至500多萬，加上裝潢、家具頂多500至600多萬，購屋負擔相對也比較輕鬆。
林偉彬觀察，購買市區中小坪數華廈的買方主要有兩類，第一類是來自外地的買方，由於熟悉大樓、華廈的管理及居住模式，加上當地建案屋齡相對新穎，買來做為度假宅或置產用途都很適合；第二類就是在地族群，尤其年長者不少，主要都是考量市區看病、採買都較為便利，子女又多到外地求學及工作，家庭人口減少，不如在市區買一間電梯華廈，方便退休後居住。
林偉彬指出，目前花蓮市區的華廈，雖部分開價飆上3字頭，但成交行情主要落在24至27萬間。除2房之外，2+1房也頗受歡迎。不過，近期受疫情干擾，買賣雙方態度都轉趨保守，預計解除三級警戒後買盤才有復甦可能。