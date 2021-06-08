移工防疫新制上路！民團曝長期忽略移工宿舍問題之後果

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TIWA國際勞工聯盟認為，此次苗栗電子廠爆發群聚染，是長期忽視移工住宿問題的後果。「移工每月薪資被扣除膳宿費用，卻無法被提供適當（decent）的住宿環境。疫情前，就因為廠住不分造成多起移工的死亡案件；疫情爆發後，移工持續居住在環境悶熱狹小的空間，因為沒有直接影響台灣社會的健康，也一直未受重視。」
「過往勞動部面對移工居住問題，都以將增加雇主負擔為由拖延處理，而這次爆發群聚，正是突顯了原本就存在的問題。2020年7月20日，勞動部回應「廠住分離」的會議上，連仲介都同意「政府部門應設立公辦的宿舍」。長遠的來說，非以營利為目的的公辦宿舍，在「全面清查移工宿舍環境」的應急措施之外，更應被正式地面對與規劃，才是扛起政府責任、具體的超前部署。」新聞發言人說。該聲明同時以英文版本發布於該聯盟之社群平台。
移工和新住民團體如對疫情狀況有深入興趣，亦可參照四方報團隊早先的報導《移工工廠疫情升溫！民間、政府單位分析群聚問題對策》，共同關注移工議題。
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