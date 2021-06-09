COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

吃薯條怎麼搭配才夠味？老饕揭經典調味法則：絕對是必備

▲吃薯條怎麼搭配才夠味？老饕揭經典調味法則。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲吃薯條怎麼搭配才夠味？老饕揭經典調味法則。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 09:21:07

薯條是許多民眾的最愛，無論在亞洲或是西方國家，都有大批的支持者。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「薯條該怎麼搭配吃起來才夠味？」沒想到就有老饕揭露了超經典的調味法則，直言「絕對是必備」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲老饕網友們紛紛留言點出經典的調味法則，認為「『美式薯條』是加粗黑胡椒鹽，次推番茄醬，『連鎖店賣的薯條』要沾番茄醬，『一般攤販或地瓜』薯條要灑梅粉」。（示意圖／取自pixabay）
▲老饕網友們紛紛留言點出經典的調味法則，認為「『美式薯條』是加粗黑胡椒鹽，次推番茄醬，『連鎖店賣的薯條』要沾番茄醬，『一般攤販或地瓜』薯條要灑梅粉」。（示意圖／取自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「『薯條』是『梅粉派』還是『番茄醬派』？」的文章表示，「『不管是哪種類型的『薯條』，會是『梅粉派』還是『番茄醬派』阿？這2個口味來比的話啦，我是番茄醬派的啦，這個先一票，但如果是現炸的不加任何醬料我也可以啦，現炸出來馬上吃的味道就很夠了呢」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

老饕網友們紛紛留言點出經典的調味法則，認為「『美式薯條』是加粗黑胡椒鹽，次推番茄醬，『連鎖店賣的薯條』要沾番茄醬，『一般攤販或地瓜』薯條要灑梅粉」，「薯條要番茄醬，地瓜條才是梅粉喔」、「地瓜薯梅粉」、「沒有梅粉的地瓜薯條就是沒有完成的料理」、「地瓜加梅粉，薯條加番茄或糖醋醬」，不過也有網友點出其他加法「我是不加醬的鹽派」、「只加胡椒鹽」、「原味派，都不加」、「蛋捲冰淇淋最佳解」。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
71.64%28.36%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
59.77%40.23%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.36%70.64%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀